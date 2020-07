Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen kertoo, että sairaanhoitopiirin alueella on heinäkuussa todettu 25 yli 10 hengen altistumista koronavirukselle.

”Niitä on ollut muun muassa lennoilla, työpaikoilla, päiväkodeissa, juhlissa, hoivakodeissa, rakennustyömailla ja laivoilla”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Lehtosen mukaan tartuntojen alkuperä on heinäkuussa saatu HUSin alueella selville 16–45 prosentissa tapauksista.

HUSin infektiosairauksien linjajohtaja Asko Järvinen muistuttaa Helsingin Sanomien haastattelussa, että viruksen leviämisessä voi olla myös kausivaihtelua.

“Tavallisia koronaviruksia ei juuri esiinny kesäisin. Jos kyse on kausivaihtelusta, on todennäköistä, että virus aktivoituu syksyä kohti. Kukaan ei tiedä, mitä syksyllä tapahtuu. Jos tartuntaketjuihin ei päästä kiinni, virus voi levitä laajemmin. Edellytykset ovat Suomessakin pahimmillaan vaikeaankin tilanteeseen, koska rokotteen tuomaa suojaa ei ole”, Järvinen varoittaa.

Hän katsoo, että jos toinen aalto tulee, Suomessa ollaan kuitenkin täysin toisenlaisessa tilanteessa kuin keväällä.

”Meillä on valmiina iso jäljityskoneisto, testauskapasiteetti on suurempi, ja hoitojärjestelmä on jo kertaalleen pantu pystyyn. Osaamme suojata potilaita hoivakodeissa, joissa on merkittävimmät kuolemariskit. Olemme oppineet ja ehtineet varautua. Jos potilasmäärä kuitenkin kasvaa, mahdollisuudet samaan kuin vaikka Tukholmassa ovat olemassa. Siellä terveydenhuolto on ylikuormittunut. Kuolemia tulee silloin muustakin kuin koronasta.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana (15.-21.7.) todettiin 51 uutta tautitapausta koko Suomessa. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 0,9 tapausta 100 000 asukasta kohden. Edellisellä seurantajaksolla (8.-14.7.) vastaavat luvut olivat 40 uutta tapausta ja ilmaantuvuus 0,7 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Kolme Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtavaa lääkäriä arvioi torstaina, että koronaviruksen toinen aalto on Suomessa todennäköinen. Syy tartuntamäärän kasvuun on heidän mukaansa rajoitusten liian nopea purkaminen, tartuntojen ehkäisemistoimien puute ja suomalaisten lipsuminen tartuntojenehkäisytoimista.

”Selvä riski koronatartuntojen toiseen aaltoon on olemassa”, sanoo myös THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen.