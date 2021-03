Suezin kanavaa tukkinut suuri konttialus Ever Given on saatu irrotettua karilta, merenkulkupalveluita tarjoava yhtiö Inchcape kertoo Twitterissä. Asiasta uutisoivat muun muassa CNCB ja MarketWatch.

Yhtiö kirjoittaa kertovansa lisätietoja seuraavista askelista, kun jotain uutta tiedetään.

Panaman lipun alla seilaava, japanilaisomisteinen MV Ever Given kuljettaa rahtia Aasian ja Euroopan välillä. Alus jäi jumiin kanavaan tiistaina.

Useampi sata alusta joutui perääntymään aiheuttaen viivästyksiä kuljetuksiin.