Brittiläisten tiedustelutietojen mukaan Venäjä on lisännyt ohjusiskuja siviilikohteisiin.

Siviilikohteita. Brittiläisten tiedustelutietojen mukaan Venäjä on lisännyt ohjusiskuja siviilikohteisiin.

Siviilikohteita. Brittiläisten tiedustelutietojen mukaan Venäjä on lisännyt ohjusiskuja siviilikohteisiin.

Britannian puolustusministeriö kertoo sunnuntaina julkaisemassaan tiedusteluraportissa, että Venäjä on seitsemän viime päivän aikana lisännyt ohjusiskuja siviilikohteisiin, vaikka niillä ei raportin mukaan ole mukaan välitöntä sotilaallista vaikutusta.

”Koska Venäjä on kohdannut takaiskuja etulinjoissa, se on todennäköisesti laajentamassa niiden kohteiden määrää, joihin Venäjä on valmis iskemään horjuttaakseen ukrainalaisten ja maan hallinnon moraalia”, puolustusministeriön raportissa todetaan.

Yle kertoi aikaisemmin sunnuntaina, että satelliittikuvien mukaan Venäjä on haalinut Ukrainassa käytävään sotaan ilmatorjuntaohjuksia jopa Pietarista asti. Satelliittikuvat paljastavat esimerkiksi, että Pietarin luoteispuolella Terijoen alueella Karjalankannaksella sijaitsevasta tukikohdasta on hävinnyt kesän aikana paljon sekä ampumalavetteja että ohjuksia.

”Kuvien perusteella neljä ilmatorjuntatukikohtaa on tyhjennetty kalustosta,” sotilasasiantuntija Marko Eklund kommentoi Ylelle.