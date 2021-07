Prisma-hypermarkettien pukeutumisen myynti kasvoi kevään 2021 aikana (viikot 11–23 maalis–kesäkuussa) noin 22 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Se ei ole yllättävää, sillä koronakevät oli muotikaupalle täydellinen romahdus.

Kovin kasvu kevään vertailujaksolla nähtiin kouluikäisten vaatteissa, eli koissa 134-170 cm. Eroa viime vuoteen oli 40 prosenttia. Myös miesten muotia myydään edellisvuotta enemmän.

”Kehityssuunta on meidän näkökulmastamme looginen, sillä viime keväänä koululaiset määrättiin kotikouluun, eikä uusille kevätvaatteille ollut tarvetta tavallisissa määrin. Myös miesten muodissa on nähty kovia kasvulukuja, sillä miesten sisäpukeutuminen on kasvanut 34 prosenttia verrattuna viime vuoteen”, Prisman käyttötavarakaupan myyntijohtaja Päivi Hole sanoo tiedotteessa.

Prisman tilastoissa näkyy erityisesti yhden tuotteen räjähdysmäinen myyntikasvu.

”Naisten pukeutumisessa selkein myynnin kasvu näkyy deniersukkahousuissa, joita on myyty jopa 44 prosenttia edellisvuotta enemmän. Niiden ja matkalaukkujen myynti pysähtyi täysin keväällä 2020, mutta nyt sukkahousuja on myyty vauhdilla. Pidämmekin deniersukkahousujen indeksiä eräänlaisena arjen palautumisen indeksinä”, Hole sanoo tiedotteessa.

Sukkahousumenekin voisi ajatella kertovan siitä, että suomalaiset todella valmistautuvat lähtemään kodeistaan ja palaamaan työpaikoille, juhliin ja ihmisten ilmoille.

Mekkojen myynti Prismoissa on kasvanut viime vuodesta 59 prosenttia. Miehet ovat olleet tätäkin aktiivisemmin ostoksilla – edellisvuoteen verrattuna miesten kauluspaitojen myynti kasvoi 77 prosenttia ja miesten puvuntakkien myynti 107 prosenttia.

”Esimerkiksi koulujen päätösjuhlien vietto näkyi juhlapukeutumisen myynninkasvuna. Kokoontumisrajoitusten helpottaessa myös muunlaisiin juhliin on ryhdytty etsimään uusia asusteita”, Hole kommentoi tiedotteessa.