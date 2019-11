Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson ottaa voimakkaasti kantaa postilakkoon ja etenkin Postin toimintaan. PAU:n lakko alkoi tänään maanantaina.

”Tänään aamulla Liedon logistiikkakeskuksessa riita rikkureista sai jo ihan uuden ja käsittämättömän mittakaavan. Työntekijöitä edustava PAU kertoi, että Posti olisi viiden ja kuuden välillä aamulla leikannut logistiikkakeskuksen aitaan reiän, jotta vuokratyöntekijät voivat välttää lakkovahdit”, Andersson kirjoittaa Facebookissa.

Anderssonin mielestä Postin selitys reiälle ei riitä.

”Postin poikkeustilannejohtaja vakuutti, että: ’Aidan purkaminen on normaali, mutta kuitenkin melko harvinainen toimenpide. Aitaa saatetaan purkaa esimerkiksi tilanteissa, joissa ajojärjestelyt muuttuvat tai oikea portti on rikki.’ Selitys on sen verran luova, että Postin on syytä antaa kattavampi vastaus tiedotusvälineille, jotka ovat kyselleet mahdollisen rikkuriaidan perään”, Andersson kirjoittaa.

”Nyt julkisuudessa olleiden tietojen perusteella näyttää valitettavasti siltä, että Posti keksii jatkuvasti uusia keinoja työntekijöiden painostamiseksi ja uusia meriselityksiä nolojen tilanteiden välttämiseksi. Valtionyhtiöltä on syytä odottaa vastuullisuutta ja työntekijöiden kunnioittamista myös vaikeina aikoina. Se edellyttää rehellistä viestintää kaikissa tilanteissa”, Andersson kritisoi.

Postin poikkeustilannejohtaja Jarmo Ainasoja selitti Uudelle Suomelle aukkoa kulkemismatkan lyhentämisellä.

”Ajoitukseltaan ehkä se tietysti olisi voinut olla parempikin, mutta kyllä tämä on ollut mietinnässä jo hetken aikaa”, Ainasoja sanoi.

