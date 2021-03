Keskustan varapuheenjohtajan, kansanedustaja Petri Honkosen mielestä kuntavaalien siirtäminen kertoo epäonnistumisesta, vaikka ratkaisu onkin hänen mukaansa perusteltu ”kun tautitilanne on mikä on”.

Honkonen ei aivan allekirjoita yleisiä hokemia kuten ”kaikki ovat taatusti tehneet parhaansa” ja ”kansanvalta ei kahteen kuukauteen kaadu”.

”Varmasti ovat tehneet eikä kaadukaan. Tosiasia kuitenkin on, että toimintakykyä ei ollut niin, että vaalit olisi pystytty pitämään ajallaan. Kun lopputulema on tämä, silloin jossain on isosti epäonnistuttu”, Honkonen sanoo tiedotteessaan.

”Mistä se johtuu ja mistä se kertoo, että tähän tilanteeseen on jouduttu, etenkin kun aikaa varautua on ollut ja virusten muuntuminen tiedetään?”

Hänen mukaansa nyt on pysähtymisen paikka, mikä ei kuitenkaan tarkoita minkään yksittäisen toimijan kivittämistä.

”Virallisen Suomen - oikeusministeriö mukaan lukien - varautumisen asiallinen ja kriittinenkin läpivalaisu sen sijaan on tarpeen”, hän sanoo.

”Ajautuminen vaalien siirtämiseen ei ole ainoa asia, jossa virallisen Suomen sukset eivät viime viikkoina ole luistaneet tarkoituksenmukaisella ja ihmisten luottamusta lujittavalla tavalla. Tämä pitää ääneen myöntää”, Honkonen viittaa koronatoimien vaikeuksiin.

Laajaa huomiota on herättänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kauhuskenaario, joka vaikutti merkittävästi siirtoratkaisuun.

”Valmistelussa käytetyt THL:n laskelmat kuitenkin herättävät oikeutettuja kysymyksiä, joihin tarvitaan vastaukset tulevaa eduskunnan päätöksentekoa varten”, Honkonen toteaa.

THL on itse korostanut, että kyseessä oli esimerkkilaskelma, jonka tarkoitus oli osoittaa, mitä tartuntojen eksponentiaalinen kasvu tarkoittaisi, jos rajoitustoimia ei olisi käytössä lainkaan. THL:n mukaan skenaario ei tule toteutumaan, sillä Suomihan siirtyi juuri kolmen viikon ”sulkutilaan” jo olemassa olleiden rajoitusten lisäksi.

Honkosen mukaan myös nykytilanteen vertailu kuntavaalien siirtämiseen syksyltä keväälle vuosina 2016-2017 ontuu.

”Kyse oli tuolloin vaalien ajankohdan yksimielisestä, pysyvästä siirtämisestä. Nyt sen sijaan mitattiin yhteiskuntamme toiminta- ja iskukykyä poikkeuksellisissa oloissa. Kriisin keskellä.”

Honkosen mukaan ”asioiden pitää kerta kaikkiaan sujua paremmin tulevaisuudessa”.

”Tässä ja nyt tautitilanne on pidettävä hallinnassa ja varmistettava, että kuntavaalit todella pystytään turvallisesti kesäkuussa pitämään. Kyse on samalla paremman toiminta- ja iskukyvyn rakentamisesta seuraaviin ongelmiin, joita maailma eteemme tuo. Mennyt reilu vuosi ja etenkin viime viikot ovat osoittaneet, että Suomen kriisijohtamisessa ja -hallinnassa on parannettavaa. Katseet kohdistuvat varsinkin ministeriöihin ja muualle valtion keskushallintoon”, Honkonen sanoo.

