Lakolla uhkaava Sähköliitto aikoo maksaa lakkolaisille mittavaa avustusta. Työnantajapuolta edustava Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle ihmettelee asiaa Twitterissä.

Sähköliitto kertoo sivuillaan, että sen tänään ilmoittamaan lakkoon osallistuville liiton jäsenille maksetaan lakon ajalta 200 euron suuruinen lakkoavustus 8 tunnin työvuoroa kohden niiltä päiviltä, jotka muuten olisivat jäsenen työvuorolistan mukaisia työpäiviä. Lisäksi 12 tunnin työvuorolta lakkoavustus maksetaan puolitoistakertaisena, mikä tarkoittaa 300 euroa.

”Hetkinen, ostaako Sähköliitto jäsenensä lakkoon? Liitto maksaa lakkoavustusta 200 € kahdeksan tunnin työvuoroa kohden. Tästä osa on vieläpä verotonta. Lakossa tienaa enemmän kuin töissä?”, Minna Helle kysyy Twitterissä.

Lakkoavustus on ammattiliiton maksama veroton tai verollinen korvaus, jota maksetaan niille ammattiliiton jäsenille, joiden palkanmaksu keskeytyy lakon vuoksi.

Työtaistelutoimet jo käynnissä

Sähköliitto on jo aloittanut ylityökiellon Teknologiateollisuus ry:n kolmessatoista jäsenyrityksessä. Ylityökielto koskee näissä yrityksissä työskenteleviä sähköliittolaisia, joiden työsuhteessa noudatetaan teknologiateollisuuden työehtosopimusta. Maanantaista 11. marraskuuta lähtien kielto koskee myös muilla työsopimuksilla yrityksissä työskenteleviä sähköliittolaisia.

Lisäksi liitto uhkaa työnseisauksella kahdessatoista yrityksessä. Lakon on määrä alkaa 21. marraskuuta ja kestää neljä viikkoa.

”Työtaistelutoimien tarkoitus on puolustaa teollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtoja ja edunvalvontaa. Vaarana on, että he jäävät työpaikoillaan vaille asemaa ja edustusta. Sähköliitto ei usko, että Teollisuusliiton luottamusmiehet tunnistaisivat sähköalan erityispiirteet ja hoitaisivat sähköasentajien asioita asianmukaisella tavalla”, Sähköliitto perustelee toimiaan.

Teknologiateollisuus ry tuomitsee ”järjestöpoliittisen” lakon

Teknologiateollisuus ry on tuominnut Sähköliiton toimet, jotka työnantajapuolen mukaan ovat ”järjestöpoliittisia”.

”Sähköliiton toiminnalle ei löydy muuta motiivia kuin järjestöpoliittiset syyt. Työntekijöiden työehdoista ei ole kysymys. Lakolla uhittelu ja yritysten toiminnan vaarantaminen on vastuutonta. Yritysten näkymät ovat muutenkin heikkenemässä”, Helle sanoi tiedotteessa.

Työnantajajärjestön mukaan teknologiateollisuudessa sovelletaan niin sanottua teollisuusliittoperiaatetta, jonka mukaan kaikki työntekijöiden henkilöstöryhmään kuuluvat ovat saman sopimuksen eli niin sanotun metallin sopimuksen piirissä.

”Tätä sopimusta sovelletaan myös niihin noin tuhanteen Sähköliiton jäseneen, jotka työskentelevät teknologiayrityksissä. Metallin sopimuksen piirissä on kaikkiaan yli 90 000 työntekijää”, Teknologiateollisuus kertoo.

Teknologiateollisuuden mukaan Sähköliitto on aiemminkin järjestänyt ”työtaisteluja oman valta-asemansa pönkittämiseksi”.

