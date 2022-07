Fortum, Suomen valtio ja Saksan valtio ovat tänään päässeet sopuun Fortumin tytäryhtiön Uniperin pelastuspaketista. Sopimuksessa Saksan valtiosta tulee Uniperin osaosaomistaja 30 prosentin osuudella 1,70 euron osakekohtaiseen hintaan. Lisäksi Uniper saa tukea Saksan valtiolta ja Saksan valtion omistamalta kFw-pankilta yhteensä lähes 15 miljardia euroa.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, pääministeriä sijaistava Tytti Tuppurainen (sd) pitää tärkeänä, että Fortum ja sen tytäryhtiö Uniper sekä Saksan hallitus ovat päässeet sopuun toimista Uniperin tilanteen vakauttamiseksi ja ihmisten energiansaannin turvaamiseksi Euroopassa.

”Valtio-omistajan ensisijaisena tavoitteena Uniper-kriisin ratkaisuja arvioitaessa on ollut edesauttaa sellaisen ratkaisun löytämistä, jossa valtion omistaja-arvo Fortumissa säilyy ja kehittyy parhaiten. Arviomme mukaan nyt saavutettu lopputulos, jonka Fortumin hallitus on huolellisen harkinnan ja analysoinnin jälkeen hyväksynyt, on paras mahdollinen kompromissi näissä olosuhteissa ja aikataulussa. Suomen valtion näkemys Fortumin suurimpana omistajana oli, ettei Fortumin tai Suomen valtion lisärahoitusta tulisi myöntää osana ratkaisua, ja että Fortumin myöntämä 4 miljardin euron osakaslaina ja Uniperin puolesta annetut 4 miljardin emoyhtiötakaukset jäisivät voimaan. Nämä tavoitteet saavutettiin neuvotteluissa”, Tuppurainen kommentoi tiedotteessa.

”Kävimme Saksan ministerikollegoideni kanssa tiivistä keskustelua tilanteesta ja pidän tärkeänä, että lopputulema on kaikkien osapuolten hyväksyttävissä. Suomessa hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut nyt saavutettua ratkaisua”, ministeri Tuppurainen toteaa tiedotteessa.