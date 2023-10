Kuluu vielä hetken aikaa, ennen kuin markkinoilla alkaa olla enemmän tavallisten kansalaisten ulottuvissa hinnan puolesta olevia sähköautoja, arvioi Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio Markkinaraati-ohjelmassa.

”Maailmassa on akkupula, joka pitää akkujen ja komponenttien hintoja yllä. Keski-Euroopassa autoteollisuus on myös kärsinyt ja kärsii edelleen korkeasta energian hinnasta. Tällaisia tekijöitä on vielä olemassa, mutta tuotanto skaalautuu koko ajan ja sitä myöden saadaan tuotantokustannuksia alaspäin per valmistettu auto”, Kallio sanoo.

Viime aikoina Suomeen on alkanut ilmaantua kiinalaisia sähköautomerkkejä. Viimeksi keskiviikkona uutisoitiin jälleen uuden kiinalaisen sähköauton saapumisesta. Tällä kertaa kyse oli Voyah Free -täyssähköautosta.

Valtaavatko kiinalaiset sähköautot markkinat?

Drivalia Lease Finlandin toimitusjohtaja Petteri Pihlas toteaa autotarjonnan muuttuvan koko ajan, ei pelkästään käyttövoimien vaan myös automallien ja merkkien osalta.

”Kiinassa on jo aika pitkät perinteet sähköautojen valmistamisesta ja on hyvin kilpailukykyisiä merkkejä ja malleja. Toisaalta ihmisten pitää tarjonnasta löytää sopivat. Se, että tarjontaa on, ei vielä tarkoita, että niihin tartutaan. Se jää nähtäväksi. Iso muutos on meneillään”, Pihlas sanoo.

Kallio toteaa kiinalaisten markkinaosuuden laskeneen tänä vuonna Norjassa ja Tanskassa, vaikka merkkejä on tullut lisää. Ruotsissa osuus on noussut.

”Suomeen merkkejä alkaa vasta tulla tänä ja ensi vuonna. Tämä voi olla tyyntä myrskyn edellä. Autoja hankkivat kuluttajat ja yritykset päättävät, kuinka kiinalaiset autot käyvät kaupaksi. Mutta varmaa on ainakin se, että merkkejä tulee lisää”, Kallio sanoo.

