Uusi Suomi selvitti Alma Median vaalikonevastausten perusteella, mitkä kysymykset aiheuttivat isoimman hajonnan perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaiden vastauksissa.

Vaalikoneen voit tehdä itse täällä.

Vaalikonedatasta ilmenee, että etenkin ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja varhaiskasvatuksen työvoimapulaa koskevat kysymykset jakavat perussuomalaisehdokkaat kahteen leiriin, sillä näissä kysymyksissä neutraalin vastauksen on antanut vain melko harva.

Alman vaalikoneväittämä kuuluu: ”Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa ei saa lyhentää.” Täysin eri mieltä tai eri mieltä oli yhteensä 47,6 prosenttia vaalikoneeseen vastanneista perussuomalaisehdokkaista. Täysin samaa mieltä tai samaa mieltä oli 38,2 prosenttia.

Perussuomalaiset muotoilee vaaliohjelmassaan, että ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisen ”on oltava vaihtoehto”.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran vastaus vaalikoneväittämään on ”eri mieltä”.

”Olen valmis porrastamaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa niin, että sen taso on työttömyyden alussa korkeampi”, Purra kirjoittaa perusteluissaan.

Näin selvitys tehtiin Uusi Suomi analysoi Alman vaalikoneen 20 valtakunnallisen kysymyksen perusteella, mitkä kysymykset jakavat kolmea suurinta puoluetta eniten sisäisesti. Ensimmäisenä tarkastelussamme on perussuomalaiset. Analysoitava aineisto on kerätty vaalikoneesta perjantaina 24.2. Mukana on vastaukset vain niiltä ehdokkailta, jotka ovat kyseiseen päivään mennessä vastanneet kaikkiin vaalikoneen valtakunnallisiin kysymyksiin. Yhteensä vaalikoneeseen on vastannut yli 2 100 kansanedustajaehdokasta. Vastaajamäärä puolueittain: perussuomalaiset 212, kokoomus 208, SDP 208.Vastausvaihtoehdot: 1 (täysin eri mieltä), 2 (eri mieltä), 3 (neutraali), 4 (samaa mieltä), 5 (täysin samaa mieltä).

Erittäin vahvasti perussuomalaisia jakava kysymys on myös varhaiskasvatuksen koulutusvaatimuksia koskeva väittämä. ”Varhaiskasvatuksen työntekijäpulaa tulee helpottaa koulutusvaatimuksia alentamalla”, Alma Median vaalikoneväittämä kuuluu.

Perussuomalaisehdokkaista täysin eri mieltä tai eri mieltä on yhteensä 43,8 prosenttia vastaajista. Täysin samaa mieltä tai samaa mieltä on yhteensä 52,9 prosenttia. Neutraalin vastauksen on antanut hyvin harva.

Purra on väittämän kanssa samaa mieltä.

Myös hoitoalan palkkoja koskeva vaalikoneväittämä jakaa perussuomalaisehdokkaita voimakkaasti. Se kuuluu näin: ”Hoitoalan palkkoja on edelleen korotettava kasvattamalla hyvinvointialueiden rahoitusta, vaikka se tarkoittaisi veronkorotuksia.”

Perussuomalaiset on profiloitunut tiukan talouskurin puolueeksi, eivätkä veronkorotukset puolueelle oikein maistu. Sen vuoksi on kenties yllättävää, miten moni perussuomalaisehdokas olisi valmis niihin, ja samaa mieltä ja eri mieltä olevien määrä jakautuu jälleen voimakkaasti.

Puheenjohtaja Riikka Purra on väittämän kanssa täysin eri mieltä. Tässä hän siis erottuu joukosta, kun katsotaan kaikkien ehdokkaiden kantoja.

”Mitään veroja ei voida nostaa (pois lukien erinäiset veropohjaa laajentavat ratkaisut)”, Purra lataa perusteluissaan.

Myös Naton esikunnan sijoittaminen Suomeen jakaa perussuomalaisia, ja tässä kysymyksessä silmään pistää neutraalisti suhtautuvien suuri osuus. Lähes 30 prosenttia perussuomalaisista on valinnut vaihtoehdon neutraali väitteeseen ”Suomeen olisi hyvä saada Naton esikunta”. Heidän joukossaan on myös Purra, jonka mielestä pohdinta on ennenaikaista.

Samaa mieltä tai täysin samaa mieltä on noin samansuuruinen joukko, kun taas eri mieltä tai täysin eri mieltä taas on suurempi osaa. Silmään pistää myös melko suuri osa niitä, jotka ovat täysin eri mieltä väittämästä.

LUE MYÖS: