Helsingin Sanomien mukaan häiriköt huutelivat epäasiallisuuksia ja jakoivat transvastaisia lentolehtisiä. Poliisi ja Oodin vartijat poistivat heidät Oodin tiloista. Kiinniottoja ei poliisin mukaan tehty.

Nyt vietetään Pride-viikkoa, ja siksi myös Oodissa on ollut aiheeseen liittyvää ohjelmaa. Satujen kertojana toimi drag artisti Gaylien 2000.

Vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela otti asiaan kantaa tiedotteessaan.

Vähemmistöjen oikeudet. Vihreiden Iiris Suomela korostaa, että vähemmistöjen oikeuksia väkivalloin vastustavien ryhmien toiminta sekä tällaisen toiminnan tukeminen on kiellettävä selkeästi rikoslaissa.

”Äärioikeiston toimintaan on puututtava nykyistä tiukemmin. Vähemmistöjen oikeuksia väkivalloin vastustavien ryhmien toiminta sekä tällaisen toiminnan tukeminen on kiellettävä selkeästi rikoslaissa. On Suomen velvollisuus turvata myös vähemmistöjen ihmisoikeudet. Jos laki on epäselvä, kunnon turvaa ei ole”, Iiris Suomela toteaa.

Suomelan tiedotteen mukaan silminnäkijät kertoivat, että häiriköinti oli äärioikeistolaisten ryhmien organisoimaa.

”Tapahtumaa mainosti etukäteen muun muassa Suomessa kielletty Pohjoismainen vastarintaliike, jonka aktiivit ja tukijat ovat aiemmin syyllistyneet lukuisiin väkivaltaisiin hyökkäyksiin vähemmistöjä ja heidän ihmisoikeuksiaan puolustavia kohtaan”, Suomela sanoo.

Myös useat muut poliitikot ovat ilmaisseet järkytyksensä tapahtumien johdosta.

”Minkälainen henkilö tulee häiriköimään lasten satutuokioon?! Annetaan niin lasten kuin kaikkien muidenkin elää elämänsä rauhassa, kunnioitetaan ihmisten moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta ja toimitaan ihmisoikeuksien eteen joka päivä. Sitä tarvitaan”, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi Twitterissä.

”Raivostuttava aggressiivisten huutelijoiden hyökkäys Pride-viikon lasten tapahtumaan kuvaa pelokkaiden konservatiivien toimintaa yleisemminkin. Kyse ei koskaan ole lapsista tai heidän suojelemisestaan, vaan pelosta oman kapean maailmankuvan kohdatessa erilaisuutta. Hävetkää”, SDP:n Matias Mäkynen ärähti.

