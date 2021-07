Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä tuo keskusteluun valtavirrasta poikkeavan Unkari-näkökulman, kun puhutaan Suomen maaseudusta, raidehankkeista ja toivon luomisesta.

Eestilä laajentaa keskustelua suomalaisten itsetunnon kasvattamiseen ja nostaa esille Unkarin, jonka asioita Eestilän mielestä katsotaan Suomessa liian yksisilmäisesti.

Tässä suhteessa Eestilä on eri linjoilla kuin hänen puolueensa kokoomus, joka taannoin ajoi Unkarissa valtaa pitävän, Viktor Orbánin johtamaan Fidesz-puolueen erottamista EU-parlamentin keskustaoikeistolaisesta EPP-ryhmästä.

200 kansanedustajaa: Markku Eestilä Kolmannen kauden kansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä. Koulutukseltaan eläinlääketieteen lisensiaatti, tehnyt pitkän uran eläinlääkärinä. Uusi Suomi haastattelee kaikki 200 kansanedustajaa juttusarjassa. Katso kaikki sarjan jutut täältä!

Eestilän mukaan Unkari on kaksijakoinen maa, jossa on selviä ongelmia korruption sekä hallintotavan suhteen. Hän sanoo allekirjoittavansa tähän liittyvät moitteet, mutta tuo esiin mitalin toisen puolen, josta ”Suomessa vaietaan kuin muuri”: Unkarissa talouskasvu on ollut Euroopan unionin nopeinta ja työttömyysprosentti on niin alhainen, että ”kaikki, jotka haluavat, varmasti pääsevät töihin”.

Eestilä kehuu Unkarin muun muassa käyttäneen EU-rahaa infraan, kuten kuuluukin, ja katsoo ihmisillä menevän maassa hyvin. Eestilän mielestä Unkarissa on draivi päällä, toisin kuin Suomessa, ja hän suositteleekin Suomea tarkkailemaan, mitä Unkarissa on tehty oikein.

Tämä on lyhennelmä jutusta, joka on julkaistu alun perin 27.10.2019 Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjassa. Lue tilaajille tarkoitettu laajempi juttu tästä linkistä.