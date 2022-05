Firenzen EU-yliopiston professori, entinen pääministeri Alexander Stubb sanoo Talouselämän haastattelussa, ettei ole huolissaan Turkin asettumisesta poikkiteloin Suomen ja ja Ruotsin Nato-jäsenyyden tielle.

”Seuraisin tilannetta rauhallisesti, on kyse pitkälti Erdoganin henkilökohtaisesta asiasta. Turkissa on vaalit tulossa. Kaikki tietävät, että tilanne laukeaa. Erdogania ei täällä kannata ottaa henkilökohtaisesti. Hänellä näyttäisi olevan kolme vaatimusta, jotka liittyvät kurdeihin ja PKK:hon, ase-embargoon ja F35-hävittäjiin, joita Yhdysvallat on kieltäytynyt myymästä”, hän arvioi Talouselämälle.

Stubb uskoo tilanteen liikahtavan kesäkuun lopun Nato-huippukokouksessa Madridissa.

”Erilaisten taustakeskustelujen perusteella uskon, että niin voi tapahtua Madridin Nato-huippukokouksessa kesäkuussa. Ylipäätään en olisi asiasta kovin huolestunut. Tällaisilla asioilla on tapana järjestyä.”