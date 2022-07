Ulkoministeri Pekka Haavisto on palannut Madridista Naton huippukokouksesta. Tämän viikon tiistaina Suomi, Ruotsi ja Turkki saivat aikaan yhteisymmärrysasiakirjan, jossa vahvistettiin, että Turkki tukee Suomen ja Ruotsin kutsumista Naton jäseniksi.

Haavisto vieraili Ylen Ykkösaamussa tänään ja kertoi yhteisymmärryssopimuksen syntymisestä.

”Meillä oli neuvotteluissa omat rajapyykkimme, eli emme voi tietenkään tällaisissa neuvotteluissa sitoutua lainsäädäntömuutoksiin ja samalla totta kai kuuntelimme tarkasti, mitkä olivat ne yksityiskohtaiset huolet joita Turkilla oli ja sitten etsittiin näihin sopivia sanamuotoiluja yhdessä Ruotsin kanssa”, Haavisto kertoo.

Haavisto sanoo Suomen ja Ruotsin yhtäaikaisen etenemisen huippukokouksessa olleen merkityksellistä, mutta paljastaa, ettei se kokoukseen valmistauduttaessa ollut niin selvää, sillä Turkilla oli kovempaa kritiikkiä Ruotsia kohtaan kuin Suomea.

Voiko Turkki vielä vesittää Suomen jäsenyyden?

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi paluulennollaan Madridista medialle, ettei Suomen ja Ruotsin kanssa allekirjoitettu sopimus Turkin veto-oikeuden poistamisesta Nato-jäsenyyshakemuksissa tarkoita, että ”asia olisi käsitelty”.

Erdoğanin mukaan sopimus velvoittaa Pohjoismaat pitämään muistion mukaiset ”lupauksensa” muun mussa Turkin etsintäkuuluttamien terrorismiepäiltyjen luovuttamisesta.

”Oikeastaan tämä osa siitä Erdoğanin puheesta oli mielestäni aivan ymmärrettävää, se mitä on sovittu yhteisymmärryspöytäkirjassa tai mihin on laitettu nimet alle, niin on sellainen mitä noudatetaan. Tietysti eri sopimustahoilla on varmaan muita toivomuksia, jotka eivät ole mukana yhteisymmärryspöytäkirjassa”, Haavisto sanoo.

Erdoğan on myös vaatinut, että Suomen ja Ruotsin on tehtävä lakimuutoksia, mutta Suomen presidentti Sauli Niinistö on suhtautunut tähän kielteisesti.

Haavisto ei Ykkösaamussa avaa, minkä lain Turkki erityisesti haluaisi muuttaa.

”Lähtisin siitä, että jos lukee yhteisymmärryspöytäkirjan tarkkaan, niin siinä listataan niitä muutoksia, joita Ruotsi on jo tehnyt tai on tekemässä ja kerrotaan Suomen terrorismilainsäädännön uusimisesta. Kyllä minulle on jäänyt sellainen kuva, että näihin tekeillä oleviin tai tehtyihin muutoksiin suhtaudutaan hyvin tyytyväisesti myös Turkin puolesta ja muiden jäsenmaiden, joille terrorismi on uhka”, Haavisto sanoo.

Haaviston mukaan Turkin huolet kohdistuvat erityisesti PKK-järjestöön, jonka osalta Suomi ja Ruotsi ovat voineet osoittaa sen olevan jo kiellettyjen järjestöjen listalla.

