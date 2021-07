Vihreät menestyi kuntavaaleissa selvästi odotettua heikommin ja on käynnistellyt julkisuudessa keskustelua puolueen tilasta. Puheenjohtaja Maria Ohisalo hakee jatkokautta syyskuun puoluekokouksessa, mutta on jäämässä äitiyslomalle.

Vihreiden entinen puheenjohtaja Touko Aalto asettuu tukemaan vihreän vaikuttajan Oras Tynkkysen analyysia puolueen tilanteesta. Entinen kansanedustaja Tynkkynen korostaa blogissaan, että vihreiden on toivotettava vahvemmin tervetulleeksi kaikki vihertävästi ajattelevat ihmiset kaikenlaisista taustoista.

Tynkkynen oli lähellä tulla valituksi vihreiden ympäristöministeriksi kuluvalla kaudella, mutta Krista Mikkonen voitti hänet yhdellä äänellä.

Vihreät menestyi kuntavaaleissa selvästi odotettua heikommin ja menetti 1,9 prosenttiyksikköä kannatustaan saavuttaen 10,6 prosentin suosion. Julkisuudessa on kuntavaalien jälkeen pohdittu muun muassa vihreiden kannattajien nais- ja kaupunkipainotteisuutta.

Puolue on käynnistellyt julkisuudessa keskustelua tilanteestaan, ja Tynkkynen jatkaa analyysiä. Hänen mielestään vihreiden pitää olla houkutteleva valinta kaiken ikäisille, kaikkiin sukupuoliin kuuluville, kanta- ja uussuomalaisille niin kaupunkien keskustoissa, lähiöissä, kehyskunnissa kuin maaseudulla sekä pohjoisessa että etelässä.

”Vihreistä pitää tehdä koko Suomen puolue. Tämä saattaa kuulostaa mahdottomalta tehtävältä. Pohja on kuitenkin parempi kuin ajoittain synkkiä sävyjä saaneen keskustelun perusteella voisi kuvitella”, Tynkkynen toteaa blogissaan.

”Kysely toisensa jälkeen viittaa siihen, että vihreille ajatuksille on paljon enemmän tukea kuin vihreille tällä hetkellä puolueena. Silloin pitää pysähtyä miettimään: mitä pitää tehdä toisin, jotta vihreät nauttisi yhtä suurta kannatusta kuin vihreät tavoitteet?”

”Ilmastotyö on noussut kulttuurisotien keskiöön”

Tynkkysen mukaan moni äänestäjä kaipaa vihreiltä ilmastokriisin ja yhdenvertaisuuden rinnalle vahvempaa näkemystä esimerkiksi työllisyydestä, terveydenhuollosta, taloudesta ja ikäihmisten palveluista. Viime eduskuntavaaleissa vihreät menestyi puolustamalla koulutusta, hän huomauttaa.

”Ilmastotyö on noussut kulttuurisotien keskiöön. Vihreät voisi tarjota ilmastoratkaisuja kaikenlaisten suomalaisten arkeen. Kaikkialle ei pääse metrolla, sähkö- ja biokaasuautolla kylläkin. Kaikkia eivät kerrostalot houkuta, mutta omakotitalon katolle voisi ehkä asentaa aurinkopaneelin. Kaikki eivät halua luopua kokonaan lihasta, mutta moni korvaisi mielellään ulkomaisen pihvin kotimaisella järvikalalla. Tapoja toimia ilmaston puolesta on lukuisia, ja jokaista tarvitaan.”

Isot kysymykset luontokadosta antirasismiin ja Euroopan integraatioon pitää Tynkkysen mukaan tuoda lähelle ihmisiä.

”Intersektionaalinen feminismi on arvokas ajatus, mutta monille outo käsite. Valtaosa suomalaisista on silti valmis allekirjoittamaan sen, että kaikkia pitää kohdella reilusti eikä kaveria jätetä. Useimpien on helppo hyväksyä, että jokainen kuuluu johonkin vähemmistöön ja siksi yhdenvertainen Suomi on pitkän päälle parempi meille kaikille.”

Vihreiden pitää olla ”heimojen kokous”

Tynkkynen puhuu vihreiden asenteesta ja huomauttaa, että ”suomalaiset arvostavat julistusten sijaan tuloksia” ja näyttöjä päätöksistä. Hän kehottaa vihreitä ajoittain pohtimaan, mitä ”me” puolueelle tarkoittaa.

"Onko se enemmän ihmisten välisiä eroja korostava ja ulos sulkeva? Vai pikemminkin ihmisten välisiä yhteyksiä painottava ja mukaan kutsuva?”

”Vihreiden ei pidä olla kuin heimo, jonka jäsenet kyräilevät muiden heimojen jäseniä. Vihreiden pitää olla pikemminkin kuin heimojen kokous, johon ihmiset eri taustoista kokoontuvat yhteisen tehtävän ääreen. Vihreitä tavoitteita on helpompi tehdä todeksi, kun etsitään yhteistä rajapintaa mahdollisimman monesta suunnasta.”

Touko Aalto on samaa mieltä

Vihreiden entinen kansanedustaja, entinen puheenjohtaja ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Touko Aalto toteaa Facebookissa allekirjoittavansa Tynkkysen blogin sanoman. Aalto ei ole ottanut julkisuudessa käytyyn puolueanalyysiin aktiivisesti kantaa, mutta välittänyt näkemyksiään sisäisesti. Nyt Tynkkynen pukee myös Aallon ajatukset hyvin sanoiksi.

”Näkemykseni mukaan jokainen puolue joutuu aika ajoin vastaamaan osaltaan puolueen nykytilaan ja tulevaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Se on normaalia politiikan kiertokulkua. Avoin, kypsä ja monimuotoinen keskustelu ovat terveen puolueen merkki”, Aalto toteaa Facebookissa.