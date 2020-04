Pääministeri Sanna Marin (sd) muistuttaa suomalaisia siitä, että kokoontumisrajoitus on voimassa vappuna. Hallitus on linjannut tiettyjen rajoitustoimien jatkumisesta 13. toukokuuta asti, johon saakka myös kokoontumiset on rajoitettu korkeintaan 10 henkeen.

Marinilta kysyttiin vapusta hallituksen tiedotustilaisuudessa illalla ja pääministeri halusi korostaa, että hallituksen linjaus kokoontumisrajoituksista on voimassa. Pääministerin mukaan yli 10 hengen kokoontumisia ”ei pidä olla” yleisillä paikoilla.

”Ei ole syytä kokoontua isossa määrin vappupiknikeille tai viettämään aikaa isoissa joukoissa”, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Marinin mukaan poliisi voi oheistaa ihmisiä siihen, miten pitää käyttäytyä, mutta myös ihmisillä itsellään on vastuu noudattaa rajoituksia ja huomioida oma sekä muiden terveys toiminnassaan. Marin arveli, että monilla saattaa olla kiusaus lähteä viettämään yhdessä aikaa, mutta nyt ei ole sellaisen aika.

”Vaikka Suomessa tautitilanne on onneksi saatu pidettyä hallinnassa, tilanne on yhä vakava. Siihen pitää suhtautua vakavasti. Tätä tautia ei ole selätetty, sitä edelleen yhteiskunnassa on ja se voi pahimmillaan johtaa erittäin vakaviin seurauksiin ja vaarantaa ihmisten terveyden ja hengen. Tähän pitää suhtautua riittävällä vakavuudella siitäkin huolimatta, että kevätaurinko lämmittää”, Marin sanoi painokkaasti tiedotustilaisuudessa.

Keskiviikkoiltana Ylen A-studiossa Marinilta kysyttiin, onko ihmisten hyvä asennoitua siihen, ettei arki palaa vielä syksyllä. Marin vetosi vastauksessaan tämän hetken tietoon.

”Jos tämänhetkisen tiedon valossa arvion rehellisesti tätä tilannetta, niin on hyvin mahdollista, että tämä ei mene nopeasti ohi. Joudumme tavalla tai toisella yhteiskuntana oppia elämään tämän taudin kanssa ainakin siihen asti, kunnes toimiva rokote on olemassa”, Marin vastasi ja sanoi että kaikkien on syytä asennoitua siihen, ettei tauti välttämättä poistu nopeasti.

On arvioitu, että rokotteen kehittämiseen kuluu todennäköisesti vähintään vuosi.

Marin korosti A-studiossa hygieniasääntöjen noudattamista ja eristäytymistä fyysisistä kontakteista.

”Todennäköisesti me joudumme elämään tällaisessa tilanteessa pidempään, ellei sitten jotakin dramaattista muutosta ja tietoa tule, että tauti aidosti kaikissa maissa tukahtuisi.”

Marinin mukaan normaaliin palataan asteittain.