Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut poikkeuksellisen laajan ja pitkään voimassa olevan päätöksen, joka tuo kororan pakkotestaukset Turun telakka-alueen yrityksiin. Päätös koskee Meyer Turkua sekä Piikkiö Worksin, Shipbuilding Completionin sekä ENGnD-yhtiön Varsinais-Suomessa olevien työpaikkojen alueella työskentelevää henkilöstöä.

Päätös on voimassa peräti toukokuuhun 2022. Tämä kertoo siitä, että viranomainen ei usko kyseessä olevan poikkeuksellinen tartuntapiikki vaan pitkäkestoinen ja vakava riski. Päätös perustuu tartuntatautilakiin.

Pakollisia terveystarkastuksia on järjestettävä Turun ja Kaarinan kunnissa. Tavoitteena on hillitä koronavirusepidemian leviämistä. Tilanne on jälleen heikentynyt alueella.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä pitää tartuntatilannetta hyvin huolestuttavana. Etenkin sairaala- ja tehohoidon potilasmäärä on noussut kriittiselle tasolle.

”Tehohoitoon joutuneista 90 prosenttia on rokottamattomia. Ylipäätään sairaalahoitoon joutuneista 81 prosenttia on rokottamattomia”, totesi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala tiedotteessa.

Avi velvoittaa kaupungit järjestämään terveystarkastukset Meyer Turku Oy:n, sen tytäryhtiöiden ja sen alihankkijoiden laivanrakennustelakan työmaihin kuuluvilla työpaikoilla. Kaikki telakkatyömaihin kuuluvilla työmailla Turun ja Kaarinan kaupunkien alueilla työskentelevät henkilöt velvoitetaan osallistumaan Turun tai Kaarinan kaupungin järjestämään terveystarkastukseen.

Aluehallintovirasto pitää toimia tarpeellisina ja välttämättöminä. Se sai ennen tiistaista päätöstään asiasta lausunnot Turun kaupungilta ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä.

”Virus tarttuu telakkatyömailla henkilöstä toiseen, yhteiskuljetuksissa ja yhteismajoituksissa, eikä tilannetta ole aiemmista toimenpiteistä huolimatta saatu hallintaan. Tartuntoja ilmenee erityisesti ulkomaalaisten työntekijöiden parissa, joilla rokotekattavuus on matala”, virasto perustelee päätöksessään.

Päätöksessä korostetaan, että telakkaan liittyvät korona-aallot ovat olleet toistuvia ja niihin on ollut vaikea vaikuttaa.

”Päätöksellä pyritään katkaisemaan tartuntaketjut ja ohjaamaan työntekijät rokottautumaan nykyistä kattavammin.”

Testaaminen ja rokotuskattavuuden selvittäminen ovat jättimäinen urakka, sillä telakka-alueella työskentelee viikoittain tuhansia työntekijöitä.