Kuva: Outi Järvinen

Tällä hetkellä suomalainen keskustelu etätöistä kiertää samaa kehää: etätyötä pidetään uutena työsuhde-etuna, joka tuo joustoa elämään ja mahdollistaa ehkä jopa kauempana työpaikasta asumisen aiempaa tilavammin.

Osa haaveilee jopa kokonaan etätöihin jäämisestä.

Sen sijaan vähemmän on käsitelty sitä, miten etätyön yleistyminen vaikuttaa työpaikkojen sisäiseen dynamiikkaan. Aalto-yliopiston työelämäprofessori Niina Nurmi kertoi jo viime vuonna Talouselämän haastattelussa, että tutkimusnäytön mukaan etätyö haittaa uralla etenemistä.

Kesäkuussa työeläkeyhtiö Varman ylilääkäri Jan Schugk varoitti, että työpaikoille on vaarassa syntyä läsnäolijoiden sisäpiiri ja muut uhkaavat jäädä unohduksiin.

Mekanismi on yksinkertainen. Jos vain osa työntekijöistä on kasvokkain tekemisissä uravalinnoista päättävien henkilöiden kanssa, etänä työskentelevät jäävät heikompaan asemaan. Sopii toivoa, että ylennykset perustuvat osaamisen, mutta myös ihmisten välisillä henkilökemioilla on väliä.

Saman voisi kuvitella pätevän myös silloin, jos yritys on vaikeuksissa ja henkilöstöä pitää karsia. Jos etäpoteroon kadonnutta työntekijää ei arjessa näy, voi hänet olla helpompi irtisanoa kuin alaisen, jonka johtaja kohtaa kasvotuksin viikoittain.

Pandemian aikana työelämään siirtyneet ja työpaikkaa vaihtaneet ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa. He eivät välttämättä ole kohdanneet kaikkia työyhteisönsä jäseniä kasvotuksin kertaakaan.

Etätöiden yleistyminen voi lisätä ulkoistuksia

Viime viikkoina muun muassa hallitusvaikuttaja Sanna Suvanto-Harsaae on arvioinut, että etätöiden yleistyminen voi lisätä ulkoistuksia.

Työnantajan näkökulmasta asia tiivistyy kahteen kysymykseen: Miksi palkata Suomen paras, kun voi palkata maailman parhaan? Miksi palkata Suomen halvin, kun voi palkata maailman halvimman? Tämäkin lisää painetta pysyä työyhteisön mielessä niillä aloilla, joissa työnteon edellytys ei ole suomen kielen osaaminen.

Itse toivon, että mahdollisuus etätöihin säilyy myös tulevaisuudessa. Kokonaan kotikonttorille en kuitenkaan jäisi, sillä työni on minulle kallis.