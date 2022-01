Ammattiliitto Pro jätti sunnuntaina uuden lakkovaroituksen teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalalle.

Uusi lakkovaroitus jatkaa aikaisemmin 30.11.2021 ilmoitettua lakkoa. Uusi lakkovaroitus koskee 24.1.2022 kello 00.00 ja 30.1.2022 kello 24.00 välillä alkavia työvuoroja erikseen nimetyillä työpaikoilla.

Lisäksi Pro on päättänyt koko teknologiateollisuuden alaa koskevasta ylityökiellosta, joka alkaa 10.1.2022 kello 00.00 ja päättyy 30.1.2022 kello 24.00.

Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta teknologiateollisuuden toimihenkilöille aloitettiin lokakuussa 2021. Palkkaratkaisua koskevat valtakunnansovittelijan johdolla käydyt neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen. Pron mukaan ongelmana neuvotteluissa on edelleen palkkaratkaisu.

”Työnantajaliitto on ollut neuvotteluissa pitkään hyvin passiivinen. Sovittelun aikana tilanteessa on tapahtunut pientä lähentymistä, mutta edelleen Prolle tarjottu palkkaratkaisu on sekä tasoltaan että rakenteeltaan sellainen, että se ei ole hyväksyttävissä”, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kommentoi tiedotteessa.

”Toteutuessaan Prolle tarjottu esitys tarkoittaisi, että useimpien toimihenkilöiden ostovoima alenisi merkittävästi sopimuskauden aikana. Inflaation ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla. Tästä syystä Pro hakee ratkaisua, jossa on riittävän suuri yleiskorotus kaikille jäsenille, jotta ansioiden kehittyminen saadaan turvattua. Pron vaatimukset eivät vaaranna alan kilpailukykyä. Valitettavasti nyt näyttää sille, että hyväksyttävän ratkaisun saavuttaminen edellyttää Pron aiemmin ilmoittaman lakon laajentamista ja pidentämistä. Jäseniltä tulleen vahvan viestin mukaan tähän ollaan valmiita”, hän jatkaa.

Pron suunnittelu- ja konsulttialan neuvottelut ovat edenneet samaan tahtiin teknologiateollisuuden toimihenkilöiden neuvotteluiden kanssa. Tämän vuoksi suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt osallistuvat teknologiateollisuuden lakkoon. Suunnittelu- ja konsulttialalle joulukuun alussa julistettu ylityökielto jatkuu edelleen.

”Lakon tarkoituksena on luoda painetta, jotta asiallinen palkkaratkaisu saavutetaan molemmille sopimusaloille mahdollisimman nopeasti”, Malinen sanoo.

LUE SEURAAVAKSI: