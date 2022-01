Keskusta on noussut sdp:n kannoille Ylen aluevaalikannatusmittauksessa. Perussuomalaiset puolestaan on pudonnut neljänneksi ja menettänyt kannatustaan 3,3 prosenttiyksikköä, mikä on mittauksen suurin muutos.

Keskustan kannatus on noussut 2,4 prosenttiyksikköä, joka puolestaan on gallupin toiseksi suurin liikahdus.

Vertailukohtana on Ylen ensimmäinen aluevaaligallup, joka julkaistiin marras-joulukuussa.

Kokoomus on selkeällä paalupaikalla aluevaalien loppusuoralla. Sen kannatus on kohentunut viime aluevaalimittauksesta 0,6 prosenttiyksikköä ja on nyt 22,4 prosenttia. Toisena oleva sdp saa nyt 18 prosentin kannatuksen, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viimeksi.

”Tämä on selkeä muutos”

Keskustan aluevaalikannatus on nyt 17,7 ja perussuomalaisten 14,3 prosenttia. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja arvioi Ylelle, että keskusta saa nyt kannattajia perussuomalaisia aikaisemmin äänestäneistä enemmän kuin keskusta perussuomalaisille menettää.

”Tämä on aika selkeä muutos verrattuna viimeiseen pariin vuoteen, jolloin keskusta on menettänyt äänestäjiä perussuomalaisille”, Turja sanoo Ylelle.

Vasemmistoliiton aluevaalikannatus on sama kuin viimeksi, 8,1 prosenttia, samoin rkp:n, 5 prosenttia. Vihreillä kannatus on laskenut hienoisesti 7,4 prosenttiin. Kristillisdemokraattien kannatus on nyt 3,4 prosenttia ja liike nytin 1,8 prosenttia. Muut puolueet keräävät yhteensä 1,9 prosentin kannatuksen.

Taloustutkimus haastatteli 27.12.2021–18.1.2022 mittausta varten 3158 ihmistä, joilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos aluevaalit olisivat nyt. Mukana ei ollut helsinkiläisiä, jotka eivät äänestä aluevaaleissa. Kantansa ilmoitti 2083.

Mittauksen virhemarginaali on 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

