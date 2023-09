Rasisminvastaisen Me emme vaikene -mielenosoituksen järjestänyt työryhmä tuomitsee mielenosoitukseen tuodut ”väkivaltaiset ja uhkaavat kyltit” kannanotossaan. Järjestäjien mukaan heidän arvojensa vastaiset tunnukset ja kyltit yritettiin saada pois marssilta, mutta tämä ei onnistunut.

Viikonlopun suurmielenosoituksessa nähtiin lakana, jossa luki: ”Jos jostain leikataan, leikataan Petteriltä ja Riikalta pää”. Teksti viittaa hallituksen säästöaikeisiin sekä pääministeri Petteri Orpoon (kok) ja valtiovarainministeri Riikka Purraan (ps).

Lakanaa ovat paheksuneet etenkin perussuomalaiset poliitikot, jotka muutenkin ovat nähneet mielenosoituksen paitsi rasismin- myös hallitusvastaisena.

”Vasemmisto on tiettävästi jälleen marssinut vihapuhetta jne. vastaan”, elinkeinoministeri Wille Rydman (ps) kirjoitti ivallisesti X-palvelussa julkaisten myös kuvan kyseisestä kyltistä.

”On demokratian ja yhteiskuntarauhan näkökulmasta äärimmäisen huolestuttavaa, että lukuisat järjestöt ja jopa urheiluseurat osallistuvat mielenosoitukseen, jossa kannetaan totalitarismin symboleja ja vaaditaan vaaleilla valittujen poliitikkojen tappamista”, kärjisti eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps).

Järjestäjät: Yritettiin poistaa, poliisi pyydettiin avuksi

Me emme vaikene -protestin työryhmä kertoi maanantaina illalla kannanotossaan, että järjestäjät tuomitsevat mielenosoitukseen tuodut väkivaltaiset ja uhkaavat kyltit.

Työryhmän mukaan mielenilmauksen osallistujia ohjeistettiin etukäteen, ettei mielenosoituksessa suvaita ”puoluepoliittisia tunnuksia tai minkäänlaisia väkivaltaisia tai syrjiviä kylttejä tai symboleja”.

”Pyrimme myös huolehtimaan siitä, että ohjeita noudatetaan. Havaittuaan arvojemme vastaisia tunnuksia de-eskalaatiotiimi pyrki keskustelemalla poistamaan ne jo ennen marssille lähtöä”, järjestäjät kertovat.

”Kun osa ko. tunnuksia kantavista henkilöistä ei suostunut luopumaan tunnuksistaan, pyysimme myös poliisilta apua tilanteeseen. Yhteistyössä ohjasimme ko. tunnuksia kantavat marssimaan viimeisinä, jolloin tunnukset olisivat mahdollisimman vähän mielenosoitusväen näkyvillä.”

Kyltteihin, jotka yritettiin poistaa, kuului myös ministereihin viitannut lakana, joka otettiin esille kesken marssin, järjestäjät vahvistavat Helsingin Sanomille. Sen kantajat eivät kuitenkaan suostuneet vaatimuksiin.

Vaikka kylttien kantajat eivät suostuisi piilottamaan kylttejään, järjestäjät eivät voi poistaa henkilöitä julkisesta kokouksesta, jos he eivät aiheuta vaaraa tai häiriötä, työryhmä kertoo.

”Myöskään poliisi ei voi perusteetta poistaa mielenosoittajia. Mielenosoittaminen on keskeinen perusoikeus demokratiassa, ja sananvapauden käyttöön ei voida ennakkokielloin puuttua. Kuitenkin esimerkiksi väkivaltaan yllyttäminen on sananvapauden väärinkäyttöä, ja Me emme vaikene -liike tuomitsee kaikki sellaiset viestit.”

”Mikäli mielenosoittajien kyltit tai toiminta osoittautuvat lain vastaisiksi (esimerkiksi laiton uhkaus) toivomme poliisin selvittävän asiaa sopivilla tavoilla. Meillä mielenosoituksen järjestäjinä ei ole siihen toimivaltaa”, työryhmä jatkaa.

Marssin aikana havaittiin joitakin epäasiallisia kylttejä ja niistä käytiin keskustelua, mutta ”valtaosa valtavasta mielenosoitusväestä toimi ohjeiden mukaisesti”, järjestäjät korostavat.

”Kaikkia yksittäisiä kylttejä tai viestejä ei yli 20 000 hengen mielenosoituksen keskuudesta voitu havaita.”

Me emme vaikene -liike on järjestäjien mukaan ”rauhanomainen, syrjimätön ja inklusiivinen, emmekä suvaitse arvojemme vastaista toimintaa”.

”Väkivaltaiset kyltit eivät edusta arvojamme. Teimme tapahtuman aikana parhaamme niiden poistamiseksi. Muuta emme järjestäjinä voi tehdä.”

