Metsäteollisuuden lakon alku maanantaiaamuna näyttää lähes varmalta. Teollisuusliitto kertoi sunnuntai-iltana uusista painostustoimista mekaanisessa metsäteollisuudessa.

Sopimusalalla varhain maanantaina todennäköisesti alkava kaksiviikkoinen työnseisaus laajennetaan nyt kestämään kolme viikkoa eli myös 10. – 16. helmikuuta. Lakko koskee noin kuutta tuhatta työntekijää muun muassa sahoilla ja vaneritehtailla.

Teollisuusliiton mukaan syy lakon laajentamiseen löytyy työnantajapuolen täydellisestä neuvotteluhaluttomuudesta.

”Meille on esitetty neuvottelupöydässä mm. palvelusvuosikorvauksen poistamista, sairausajan palkan leikkausta ja työajan lyhennyskorvauksen puolittamista. Niin ikään leikkauksia olisi tulossa myös arkipyhäkorvauksiin. Edelleen neuvotteluja käyvien renkien listalla on ollut muun muassa talkootyötuntien teettäminen ja jäsenmaksuperinnän lopettaminen”, Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen luettelee tiedotteessa.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto puolestaan kertoo, että liiton hallitus päätti lauantaina laajoista lisävaltuuksista työehtosopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi. Valtuudet pitävät nyt sisällään uusien työnseisausten järjestämisen niillä liiton sopimusaloilla, joilla neuvottelut ovat vielä kesken. Lisäksi voidaan järjestää laajoja tukilakkoja kaikilla liiton toimialoilla.

”Teollisuusliitto ei katsele toimettomana Metsäteollisuuden rymistelyä ja pelottelua”, Aalto sanoo.

Työnantajaosapuoli eli Metsäteollisuus ry ilmoitti aikaisemmin sunnuntaina kolmen päivän työsulusta paperi-, kartonki- ja selluteollisuudessa.

Suhteettoman laajoja lakkoja keskenään koordinoivat ammattiliitot toimivat hyvin lyhytnäköisesti. Ne eivät kanna vastuutaan suomalaisten tehtaiden kilpailukyvystä ja elinkelpoisuudesta tai edes jäsentensä työpaikoista. Kun työntekijät menevät lakkoon vauhdittaakseen neuvotteluja ja ratkaisuun pääsemistä, vastaavasti työnantaja aloittaa työsulun vauhdittaakseen kansainvälisesti, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo omassa tiedotteessaan.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kertoo saaneensa tiedon työsulusta. Hän arvioi työnantajien toimintaa suorin sanoin.

”Nyt käynnissä olevia monia ”neuvotteluita” seuranneena sanon, että missään tuntemissani maissa ja työmarkkinajärjestelmissä työnantajien ideologia murtaa sopimusjärjestelmä ei ole yhtä vahvaa kuin Suomessa”, Malinen tviittasi sunnuntaina.

Soppaa hämmensi omalta osaltaan metsäjätti UPM:n hallituksen puheenjohtaja, talousvaikuttaja Björn Wahlroos, joka arvosteli Paperiliiton lakkoaikeita poikkeuksellisen suorasanaisesti lauantaina.

”Jos me hyväksymme kaikki ay-liikkeen vaatimukset, täältä lähtee työpaikkoja ja niitä lähtee paljon. Käytännössä seuraavat paperikoneet, jotka menevät kiinni Euroopassa, menevät kiinni täällä Suomessa. Kyse on vain siitä, mikä kone menee kiinni ja missä. Se määräytyy sillä perusteella, mikä on vähiten kannattava”, hän varoitti Ylen Ykkösaamussa.

Metsäalan työehtosopimusneuvotteluissa on riidelty erityisesti kiky-tunneista ja palkankorotuksista. Kiistaa selvitellään vielä sunnuntai-iltana valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla.

