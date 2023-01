Uusi aikakausi. Geopolitiikka ja kansallisen turvallisuuden tavoittelu ohjaavat nyt energiamarkkinoita, sanoo Daniel Yergin. Yergin on käsitellyt energiamarkkinoiden ja suurvaltapolitiikan suhdetta muun muassa teoksessaan The New Map (2020).

Kuva: Ariana Ruiz