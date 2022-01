Hallituspuolue vihreät haastoi suoraan pääministeripuoluetta sdp:tä ja sen sen puheenjohtajaa, pääministeri Sanna Marinia terapiatakuun toteutumisesta MTV:n aluevaalitentissä tiistai-iltana.

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela totesi, että hoitotakuusta on lähtenyt hallituksen esitys lausuntokierrokselle, ja esityksessä on mukana osa mielenterveyspalveluista.

”Mutta lyhytterapia, terapiatakuu ei vielä kuulu tähän esitykseen. Vihreiden tavoite totta kai on, että terapiatakuu pitää saada mukaan tähän eli pitää päästä lyhytterapiaan riittävän lyhyessä ajassa”, Suomela sanoi.

Suomela jatkoi, että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) on useaan kertaan todennut, että terapiatakuu halutaan toteuttaa.

”Pääministeri totesi tätä viime viikolla. Nyt kysynkin sdp:ltä ja pääministeriltä, toteutammeko me terapiatakuun osana tätä hoitotakuuta. Varmistammeko, että ainakin alueilla saamme tämän toteutettua? Sehän ei riitä, että pääsee vaikkapa sairaanhoitajalle kerran juttusille, jos tarve on useamman kerran kohtaamiselle ammattilaisen kanssa. Lyhytterapia on suljettu toistaiseksi ulos. Lausuntokierroksen myötä moni järjestö on tähän huomiota kiinnittänyt ja toivon, että tämä saadaan korjattua”, Suomela jatkoi.

Marin vakuutti terapiapuolen tärkeyttä.

”Ei varmasti jää sdp:stä kiinni se, että mielenterveyspalveluita parannetaan. Mutta myös tässä esityksessä [hoitotakuussa] on esillä mielenterveyspuoli. Tärkeää on se, että ihminen pääsee tarpeensa kanssa heti tapaamaan ammattilaista. Hänelle katsotaan siitä palvelupolku: onko se terapiaa, onko se muunlaista apua, mitä tarvitsee. Kaikkein tärkeintä on se, että pääsee nopeasti avun piiriin ja sitten päästään katsomaan se jatkopolku. Ei voi olla niin, että kuukausitolkulla jonotetaan palveluita”, Marin sanoi.

Suomelan mukaan haaste ei ole se, etteikö sairaanhoitajalle pääsisi.

”Löytyykö terapeutti, löytyykö psykiatri – se jatkopolku on nyt se haaste. Ja tämän takia me tarvitsemme terapiatakuun osaksi hoitotakuuta. Nyt pitää tehdä päätös terapiatakuusta, jotta pystymme kouluttamaan riittävästi ammattilaisia”, Suomela sanoi.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko katsoi, että terapiatakuu edellyttäisi paitsi riittävästi ammattilaisia, myös riittävästi euroja. Myös oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra korosti rahoituksen merkitystä.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kritisoi, että ”teot muuttuvat käsienpesulla muuksi”.

”Sdp, vihreät, muut hallituspuolueet: olette äänestäneet monta kertaa terapiatakuun nurin eduskunnassa. Te olette väittäneet eduskunnassa, että terapiatakuu toteutuu hoitotakuulla. Ei toteudu”, Orpo kritisoi.

