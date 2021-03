Koronatilanne on pahentunut Turussa nopeasti. Taustalla on 70 vaihto-oppilaan koronavirusryväs.

Koronatilanne on pahentunut Turussa nopeasti. Taustalla on 70 vaihto-oppilaan koronavirusryväs.

Turun koronatilanne jatkuu pahana. Turun kaupunki varoittaa, että ”epidemiatilanne voi hetkessä muuttua yhä huonommaksi”.

Turun koronaepidemia huononi erityisesti viime viikolla, kun kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden keskuudessa paljastui laaja tartuntarypäs Ylioppilaskylässä. Koronatilanne on tällä hetkellä huono erityisesti Nummi-Halisten, Varissuon sekä Pansion alueella.

”Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tartuntatilanne näkyy tietyillä postinumeroalueilla. Tämän lisäksi Varissuon ja Pansion alueella on edelleen muita alueita enemmän tartuntoja. On kuitenkin tärkeä huomioida, että koronatartuntoja ilmenee kaikilla Turun alueilla”, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa tiedotteessa.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä kertoi eilen, että vaihto-oppilaat ovat matkustaneet kotimaahansa ja takaisin Suomeen. Ryhmän mukaan viime viikolla Turussa todettiin yli 70 vaihto-oppilaan koronavirusryväs.

”Ilmeisesti osa vaihto-oppilaista on välillä matkustanut kotimaahansa ja sen jälkeen palannut Suomeen”, ryhmän tiedotteessa todettiin.

Ohjausryhmä suositteli välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista ja toivoi keskustelua valtakunnallisista maahantulon linjauksista.

Ennätyksellisiä koronalukuja Turussa

Tiistaina kokoontunut koronakoordinaatioryhmä kertoi, että koronan ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa on nyt 250,8 sataatuhatta ihmistä kohden kahden viikon seurantajaksolla. Tämä on koko koronapandemia-ajan korkein luku. Edellisen seurantajakson ajan ilmaantuvuusluku oli 226. Myös positiivisten osuus testatuista on korkein koko epidemia-aikana, 5,8 prosenttia.

Viikoittaiset näytemäärät ovat myös ennätyksellisen korkeat. Viimeisen kahden viikon aikana Tyksin laboratoriot ovat tutkineet noin 10 500 näytettä viikossa Varsinais-Suomen alueella.

Koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä vertaili Varsinais-Suomen tilannetta pääkaupunkiseutuun ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS). Suhteessa väkilukuun nähdään, että Varsinais-Suomen koronatilanne on kaksi viikkoa HUSia jäljessä, eli Varsinais-Suomen tilanne on vieläkin pahenemassa.

”Jos tilanne jatkuu tällä vauhdilla, olemme kahden viikon päästä samassa tilanteessa kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri nyt”, Pietilä sanoo.

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee vakavan tartuntatilanteen takia yläkoulujen etäopetuksen jatkamista pääsiäisen yli 5. huhtikuuta saakka. Ryhmä jatkoi myös kaikkien muiden suositusten voimassaoloa 5. huhtikuuta saakka.

Tapauksia kouluissa, päiväkodeissa ja vanhuspalveluissa

Turun koronatilanteesta johtuen rajoitusten ja koronavarotoimien noudattaminen on edelleen tärkeää, kaupungin tiedotteessa painotetaan. Turun kaupunginsairaalassa on hoidettavana muutamia koronapotilaita.

Vanhusten asumispalveluissa Mäntyrinteen tilapäishoidossa on todettu 11 koronatartuntaa. Valtaosa asukkaista on saanut jo ensimmäisen koronarokotteen. Lisäksi tartuntoja ja altistumisia on todettu kuudessa päiväkodissa sekä seitsemässä oppilaitoksessa, joista yksi on Lausteen koulu.

Lausteen koulussa on ollut laajoja altistumisia ja karanteenijaksoja, ja selvästi yli puolet oppilaista on jo aiempien päätösten perusteella poissa koulusta. Tänään koulu on siirtynyt kokonaan etäopetukseen tartuntaketjujen selvittämiseksi ja opetuksen turvaamiseksi aina 1. huhtikuutta saakka.

”Koulussa ei lähiopetusjärjestelyin voida turvata terveysturvallista ympäristöä eikä laadukasta opetusta nykyisessä pandemiatilanteessa”, toimialajohtaja Timo Jalonen toteaa päätöksen perusteluissa.

Koronavarotoimia on lisätty kouluissa entisestään. Turun kaupunki laajensi viime perjantaina kasvomaskin käyttösuositusta koskemaan kaupungin kaikkien koulujen kaikkia vuosiluokkia sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa. Maskeja tarjotaan oppilaille riittävä määrä koulupäivien aikana, ja opettajat opastavat maskien käytössä. Kaupunki muistuttaa edelleen maskien käytöstä myös busseilla ja koulutakseilla kuljettaessa.

Traficom rajoittaa matkustajamääriä vakavan tilanteen takia

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rajoittaa matkustajamääriä väliaikaisesti huomisesta alkaen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella. Tie- ja raideliikenteessä liikennevälineiden suurin sallittu matkustajamäärä rajattiin neljäksi viikoksi korkeintaan puoleen koronaepidemian leviämisen estämiseksi.

Traficom arvioi tiedotteessa eilen, että alueen tautitilanne on tällä hetkellä niin vakava, että myös lain viimesijainen keino tulee ottaa käyttöön. Asiaa selvitettiin yhdessä terveysviranomaisten ja alueella toimivien liikennöitsijöiden kanssa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tekemän ilmoituksen jälkeen. Matkustajamäärää rajaamalla voidaan osaltaan torjua epidemian leviämistä, joten Traficom pitää matkustajamäärien rajoittamista välttämättömänä.

”Varsinais-Suomen alueen tautitilanne on tällä hetkellä niin vakava, että myös tartuntatautilain viimesijainen keino eli matkustajamäärien rajoittaminen tulee ottaa käyttöön”, totesi ylijohtaja Jarkko Saarimäki tiedotteessa.

Rajoitus koskee kaikkea Fölin liikennettä poikkeuksena vuonna 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat arkipäivisin.

”Fölin 3400 päivittäisestä vuorosta alle yhteen prosenttiin nousee matkustajia koko matkan aikana enemmän kuin puolet auton enimmäismatkustajamäärästä. Koska matkustajia jää myös pois matkan varrella, on sellaisia vuoroja, joilla matkamäärää joudutaan rajoittamaan, vain vähän. Föli pyrkii lisäämään tällaisille vuoroille lisäauton aina kun mahdollista”, joukkoliikennepalvelujohtaja Sirpa Korte kertoo.

Turun seudun joukkoliikenteessä, Fölissä ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) ostamassa joukkoliikenteessä on voimassa maskipakko. Koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että kaikki kunnat noudattaisivat alueensa joukkoliikenteessä sekä koulukuljetuksissa maskipakkoa lasten iästä riippumatta.

”Tartuntojen estämiseksi suosittelen myös lapsien käyttävän maskia kouluissa ja joukkoliikenteessä, koska sen käyttö lapsiltakin onnistuu yleensä hyvin”, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Maskipakko on tullut voimaan viime viikon maanantaina, ja sitä on noudatettu pääsääntöisesti hyvin Fölin liikenteessä. Osalla linjoista kasvomaskien käyttö on kuitenkin heikompaa, ja näille linjoille lisätään asiasta kertovaa viestintää.

”Turvaväliä muihin matkustajiin tulee pitää aina, kun se on mahdollista: pysäkillä, bussiin noustessa ja mahdollisuuksien mukaan bussin sisätiloissa. Fölin busseissa on nyt noin 40–45 % vähemmän matkustajia kuin normaalisti, joten väljästi matkustaminen todennäköisesti onnistuu. Fölin liikenteessä jäädään jo nyt vähentyneen matkustajamäärän johdosta Traficomin matkustajamäärärajoituksen alle”, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Kaupunki neuvoo matkustamaan mahdollisuuksien mukaan ruuhka-aikojen ulkopuolella. Pääsääntöisesti ruuhkaisinta on aamuisin kello 7–8.30 Turun keskustan suuntaan sekä iltapäivisin klo 13–16.30 keskustasta poispäin kulkevissa busseissa.