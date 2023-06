Ukrainan joukot ovat todistettavasti edenneet hyökkäysoperaatioissaan Donetskin ja Zaporižžjan alueilla, kertovat muun muassa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) ja BBC.

Ukrainalaisjoukot ovat edenneet Zaporižžjan alueella sijaitsevan Ori’hivin kaupungin lounaispuolella, ISW kertoo venäläislähteidensä pohjalta. Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Maljarin mukaan Ukraina on jatkanut hyökkäyksiä myös Bah’mutin kaupungin sivustoilla.

BBC:n mukaan Ukraina kertoo vapauttaneensa kolme kylää Donetskissa. Sosiaalisessa mediassa julkaistun kuvamateriaalin perusteella Ukraina on vallannut takaisin Blahodatnen ja Neskuchnen kylät. Maljar sanoo, että myös läheinen Makarivka on vallattu.

ISW:n mukaan Maljar väittää, että Venäjän joukot ovat siirtämässä taistelukykyisimpiä yksiköitään Hersonista Bah’mutin ja Zaporižžjan suuntiin.

Maljarin mukaan tämä viittaisi siihen, että Venäjä räjäytti Kah’ovkan padon lyhentääkseen puolustuslinjojaan Hersonin alueella. Siksi se pystyy nyt siirtämään joukkojaan Hersonista taistelemaan Ukrainan vastahyökkäystä vastaan.

Poikkeuksellisen vaikea operaatio

Ukrainan joukot yrittävät tällä hetkellä poikkeuksellisen vaikeaa taktista operaatiota, ISW raportoi lauantaina.

”[Ukrainan joukot yrittävät] rintamahyökkäystä valmisteltuja puolustusasemia vastaan, mitä vaikeuttaa ilmaherruuden puute – eikä ensimmäisten hyökkäysten perusteella pitäisi ennustaa kaikkia Ukrainan operaatioita”, ISW:n tilanneraportissa todetaan.

Ajatushautomo muistuttaa, että Venäjän armeija on edelleen vaarallinen, ja Ukrainan joukoilla on varmasti edessään kova taistelu.

”Ukraina ei kuitenkaan ole vielä sitonut valtaosaa vastahyökkäysvoimistaan, eikä Venäjän puolustus ole tasaisen vahva kaikilla rintamalinjan sektoreilla”, raportissa lisätään.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti lauantaina, että vastahyökkäys on alkanut. ISW huomauttaa, että läpimurrosta on liian aikaista puhua.

LUE SEURAAVAKSI: