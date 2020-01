Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja Mario Draghi varoittaa euroaluetta siitä, että paikoillaan polkevasta talouskasvusta ja deflaatiosta, eli palkkojen ja hintojen yleisestä laskusta on tulossa pysyvä ilmiö.

”Euroalueella on olemassa japanifikaation riski. Se voidaan kuitenkin vielä välttää päättäväisellä politiikalla deflaation torjumiseksi. Euroalueen aika on kuitenkin loppumassa”, Draghi totesi American Economic Associationin kokouksessa pitämässään puheessa.

”Japanifikaatiolla” Mario Draghi viittaa Japanin tilanteeseen, jossa talouskasvu on näivettynyt hitaaksi ja inflaatio on lähes olematonta. Hän korosti pyrkineensä juuri tämän ilmiön välttämiseen patistelleessaa euroalueen päättäjiä EKP:n pääjohtajana.

”Vielä ei ole liian myöhäistä, euroalue ei vielä ole deflaatioansassa”, hän sanoi.

Lue myös:

Myös EKP:n uusi pääjohtaja Christine Lagarde on jo ehtinyt peräänkuuluttaa poliitikoilta toimia euroalueella. Hän vaati marraskuussa euroalueen hallituksilta tuottavuuden nostamista ja suurempia investointeja. Lagarde on lisäksi korostanut, että kehittyneissä talouksissa työvoiman tuottavuuden kasvu on pudonnut lähes kaksi kolmasosaa 1990-luvun alusta lähtien.

Suomessa hallituksen asettamilta työllisyystoimia pohtivilta työryhmiltä odotetaan ensimmäisiä raportteja tammikuun loppupuolella. Toistaiseksi tilanne ei näytä hyvältä hallituksen tärkeimmän tavoitteen eli 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamiseksi.

”Ikäviäkin päätöksiä kannattaisi tehdä nyt, kun niillä saataisiin vielä tilannetta parannettua. Ellei nyt, niin koska”, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen kommentoi sunnuntaina työryhmistä tihkuneita ennakkotietoja.

Lue myös:

Suomessa on viime aikoina käyty keskustelua euron hyödyistä yleensä. Entisen pääministeri Paavo Lipposen (sd) mukaan eurosta on tehty suotta syntipukki Suomen talouden vaikeuksiin. Ruotsalainen ekonomisti Björn Olsson puolestaan katsoo, että finanssi- ja eurokriisit ovat rokottaneet eurotalouksien kasvua, kun taas Ruotsi toipui kruunun kanssa nopeammin.

Lue lisää: