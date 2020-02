Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kommentoi poikkeuksellista esitutkintaa Ilta-Sanomille. Perustuslakivaliokunta päätti tänään pyytää esitutkintaa koskien al-Holin tapausta. Esitutkintakynnys ylittyi yhdessä kohdassa.

Valiokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd) mukaan kohta koski Haaviston motiivia siirtää konsulipäällikkö Pasi Tuominen toisiin tehtäviin. Hänen mukaansa motiivista jäi ”epäilyksen siemen” ja valiokunnassa käytettiin muun muassa sanaa ”kosto”.

”Se on hyvä, että selvitetään perusteellisesti. Siellä on selvästi saatu selvyyttä moniin kysymyksiin, joita siellä on ollut”, Haavisto sanoo Ilta-Sanomille.

Hän ei itse näe toimineensa ollenkaan lainvastaisesti. Haaviston mielestä hän pystyy edelleen hoitamaan oman työnsä ulkoministerinä.

”Mennään tällä eteenpäin. Kunnioitan täysin pevin prosessia, tämän tyyppinen prosessi on kaikkien oikeusturvan kannalta hyvä.”

Myös vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo on kommentoinut tapausta lyhyesti medialle eduskunnassa. Ilta-Sanomien mukaan Haavistolla on Ohisalon luottamus ja Haavisto voi jatkaa ulkoministerinä rikosepäilystä huolimatta.

”Kyse on siitä, että vankileirin kaltaisissa olosuhteissa on suomalaisia lapsia. Niitä lapsia on pitänyt auttaa, ja Haavisto on toiminut tässä asiassa”, Ohisalo sanoi Ilta-Sanomien mukaan.

