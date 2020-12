Leirillä olevien suomalaisten tilanne on puhuttanut julkisuudessa. Sunnuntaina Suomi kotiutti ensimmäistä kertaa leiriltä myös aikuisia. Operaatio oli yhteinen Saksan kanssa.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio kehuu Suomen toimia al-Holin leirin palautuksissa.

Suomen ulkoministeriö kotiutti sunnuntaina kuusi suomalaista lasta ja kaksi aikuista äitiä Koillis-Syyriasta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ulkoministeriö on kotiuttanut Syyriasta myös äitejä, ei vain lapsia. Palautus järjestettiin yhdessä Saksan viranomaisten kanssa. Saksa kotiutti kolme äitiä ja 12 lasta.

Ylen ja Helsingin Sanomien mukaan toinen Suomeen palautetuista naisista olisi Sanna, joka sai paljon näkyvyyttä uutiskanava CNN:n haastattelussa alkuvuodesta. Toinen Suomeen tulleista naisista on Helsingin Sanomien mukaan käyttänyt Twitter-tiliä nimeltä ”Terroristin äiti” ja tukenut tilin viesteissä Isisin ideologiaa noin viisi vuotta sitten.

Näin katsoi oikeuskansleri

Al-Holin kysymys on ollut hallitukselle vaikea ja siitä linjattiin vasta vuosi sitten. Periaatepäätöksessä linjataan suomalaislasten kotiuttamisesta leiriltä. Ulkoministeriön mukaan lapsia ei kuitenkaan voitu laillisesti erottaa äideistään, eikä kurdihallinto myöskään suostunut erottamiseen.

Kysymystä lasten erottamisesta äideistään pohti myös oikeuskansleri Tuomas Pöysti ratkaisussaan lokakuussa 2019. Pöystin mukaan Suomen lastensuojelulakia ei ehkä ole mahdollista noudattaa täysimääräisesti vieraan valtion maaperällä. Oikeuskansleri katsoi, että Suomen viranomaisten on käytännössä mukauduttava Syyriassa olevan leirin hallinnoijien tai mahdollisten muiden toimijoiden asettamiin ehtoihin.

”Tässä tilanteessa oikeudellisesti selkeä toimintatapa olisi pyrkiä kotiuttamaan sekä lapset että heidän huoltajansa. Kotiuttamisen jälkeen ryhdyttäisiin Suomen lainsäädännön mahdollisesti edellyttämiin toimenpiteisiin, kuten huostaanottoihin”, Pöysti totesi ratkaisussaan lokakuussa 2019.

Rikosoikeuden professorilta kehut

Nyt rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio kehuu ulkoministeriön erityisedustajan Jussi Tannerin toimia.

”Hyvä, että hän kävi läpi myös oikeudelliset perusteet. Hienoa työtä!” Nuotio tviittaa.

Hän huomauttaa Twitterissä, että sekä Saksassa että Suomessa on lakiin perustuva velvoite avustaa lapsia.

”Kysymys ei siten ole politiikasta vaan oikeudellisesta velvoitteesta”, Nuotio tviittaa Tanneriin viitaten.

Ylelle hän tarkentaa, ettei näe asiassa poliittista harkinnanvaraa ollenkaan, vaan kyse on juridiikasta ja oikeudellisesta arviosta. Hän pohtii, ymmärretäänkö Suomessa kotiutusten oikeudellinen luonne ja miten eri puolueet näkevät asian. Hänen mielestään nyt punnitaan oikeusvaltionäkemyksiä ja sitä, kuinka sitoutuneita kukin on oikeusvaltiolliseen menettelyyn.

”Oikeusvaltiossa toimitaan juuri tällä tavalla, että selvitetään oikeudellinen perusta ja viranomaiset toimivat sen mukaisesti”, Nuotio toteaa Ylelle.

Jihadismin tutkija huolissaan

Ulkoministeriön Eurooppa- ja lähialueviestinnän yksikön päällikkö Ville Cantell muistuttaa asian mittakaavasta. Hänen mukaansa nyt tehdään esiselvitys, ”joka voi johtaa esitutkintaan ja mahdollisesti syytteisiin”.

”Suomessa on tällä hetkellä 390 terrorismin torjunnan kohdehenkilöä. Siinä yhtälössä ei kaksi henkilöä lisää mitenkään oleellisesti vaikuta kokonaistilanteeseen. Suhteellisuudentaju hyvä säilyttää tässäkin”, hän tviittaa.

Suomessa on jo aiemmin keskusteltu siitä, miten vaikea Isisin riveistä palanneita on saada oikeudellisesti vastuuseen. Tähän viittaa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak.

”Suomen oikeusjärjestelmä on rikki tämän suhteen, tiedämme sen molemmat. Suomessa ei henkilö joka on ollut osa ääri-järjestöä, teloittanut ihmisiä videolla edes joudu vastuuseen”, hän tviittaa.

Cantellin mielestä ei voi sanoa, että Suomen oikeusjärjestelmä on rikki. Hänen mukaansa järjestelmämme on kansainvälisessä vertailussa hyvin toimiva, mutta haasteita on esimerkiksi käsittelyajoissa johtuen resursseista.

”Mutta nämä ovat oikeudellisesti vaikeita tapauksia (aika, todisteet ym.)”, hän tviittaa.

Cantellin mukaan al-Hol kysymys tiivistyy pohjimmiltaan paljolti lapsen oikeuksiin ja etuun.

"Jos niiden toteutuminen vaatii myös äitien kotiuttamista, kuten selvästi oikeudellisesti ja faktisesti vaatii, on näin toimittava. Kylmääviä kommentteja täällä somessa”, Cantell tviittaa, sillä kotiuttaminen on herättänyt äänekästä kritiikkiä etenkin oppositiossa.

Tästä jihadismin tutkija Juha Saarinen on kuitenkin eri mieltä Cantellin tiivistyksestä. Hänen mielestään al-Holissa on kyse monista asiakokonaisuuksista.

”Aihetta tai siitä käytyä keskustelua ei voi tiivistää pelkästään yhteen teemaan ilman että samalla tulee kiistäneeksi muiden teemojen ja näkökulmien validiteetin”, Saarinen huomauttaa.

Hän arvioi sunnuntaina, että "Suomen ei olisi pitänyt aktiivisesti kotiuttaa konfliktialueelle vapaaehtoisesti matkanneita, terroristiryhmien toimintaan osallistuneita aikuisia”.

Terrorismin tutkija Leena Malkki puolestaan toivoo, että huomion voisi hiljalleen kääntää siihen, miten palanneiden ja palaavien kanssa toimitaan ja miten ”terrorismin torjuntaa kehitetään Isisin ’kalifaatin’ jälkeisessä Euroopassa”.