Valtiotieteen emeritusprofessori Heikki Paloheimo kiinnittää huomiota Euroopan unionin itälaajentumisen seurauksiin ja unionin nykytilaan.

”Euroopan unioni on huonossa hapessa”, hän toteaa Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa.

”Itälaajenemisen seurauksena jäsenmaiden joukko on aikaisempaa heterogeenisempi ja erimielisempi. Suurten perinteisten valtavirtapuolueiden ryhmät niin Euroopan parlamentissa kuin useimpien jäsenmaiden kansallisissa parlamenteissa on 2000-luvulla pienentynyt ja puoluejärjestelmien hajaantuneisuus on lisääntynyt. Sen seurauksena toimivien enemmistöjen aikaansaaminen päätöksenteossa on aikaisempaa vaikeampaa”, Paloheimo jatkaa.

Euroopan unionissa etenee hänen mukaansa ”hiipivä kehitys”, jossa toimivalta siirtyy yhä kauemmas jäsenmaista vähentäen samalla subsidiariteettiperiaatteen tosiasiallista merkitystä unionin toiminnassa.

”Samalla kun luottamus Euroopan unionia kohtaan on 2010-luvulla Eurobarometrien mukaan lisääntynyt, niin myös kritiikki sen päätöksentekoa ja päätöksentekijöitä kohtaan on lisääntynyt. Se on antanut kasvuvoimaa laitaoikeiston kansallismielisille, oikeistopopulistisille ja oikeistoradikaaleille puolueille niin kansallisella tasolla kuin Euroopan unionissa. Kysymys Euroopan unionin roolista on 2020-luvulla merkittävä poliittinen vedenjakaja”, Paloheimo katsoo.

Saman asian nosti perjantaina esille myös rkp:n europarlamentaarikko Nils Torvalds, joka kirjoitti mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa, että pyrkimykset luoda joustamatonta yleislainsäädäntöä ja paisuttaa budjettia johdattavat Euroopan unionia vaaralliseen suuntaan.

Torvaldsin mukaan viime vuosikymmeniltä on olemassa lukuisia esimerkkejä Euroopan komission tavasta kahmia valtaa.

”Vuonna 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen jälkeen EU-parlamentti ei ole ollut kovinkaan paljon parempi. Politiikan toimijoille tuntuu olevan itsestään selvää, että mitä enemmän pääsee päättämään jäsenmaiden parlamenttien vallan kustannuksella, sitä paremmaksi Eurooppa ja maailma muuttuvat”, hän kirjoittaa.

Torvaldsin mukaan koronapandemiaan liittyneet taloudelliset ja terveydelliset kehitystarpeet ovat herättäneet toiveita uusista tulonsiirroista. Tämä lisää hänen mukaansa paineita siihen, että jäsenmaiden toimivalta jaetaan federaation valtaelinten kesken.

Torvalds katsoo, että EU:n eteläiset ja itäiset maat pyrkivät johdon¬mukaisesti siirtämään taloudellista vastuuta unionin budjettiin.

”Siten syntyy yllättävän helposti budjetin paisuttajien – federalistien ja aktivistien – epäpyhä allianssi. Parlamentissa nähdään jo orastava poliittinen voimakenttä, jossa komission ympäristödirektoraatit liittoutuvat tämän allianssin kanssa enemmistöksi, jonka pyrkimysten jarruttamiseksi neuvoston voimavarat saattavat ehtyä. Tähän kehitykseen meillä ei ole varaa. Me tarvitsemme – ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin – toimivan, tasapainoisen ja tehokkaan Euroopan unionin. Siitä me olemme vastuussa niin Euroopan parlamentissa, Suomen eduskunnassa kuin maamme hallituksessakin.”

