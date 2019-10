Pääministeri Antti Rinne (sd) kommentoi Kuopion väkivallantekoa Twitterissä.

”Savon ammattiopistossa Kuopiossa tapahtunut väkivallanteko on järkyttävä ja täysin tuomittava. Olen keskustellut poliisiylijohtajan kanssa ja hallitus seuraa tilannetta tarkasti. Esitän omasta ja koko hallituksen puolesta surunvalitteluni kaikille omaisille”, Rinne tviittaa.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ilmaissut järkytyksensä. Hän esittää syvän osanottonsa menehtyneen omaisille. Muille teon uhreille presidentti toivoo voimia toipumiseen.

Kauppakeskuksen yhteydessä sijaitsevan Savon Ammattiopiston tiloissa on sattunut väkivaltainen välikohtaus, jonka seurauksen 10 ihmistä on loukkaantunut ja yksi kuollut. Kaksi on loukkaantunut vakavasti.

