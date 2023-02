Vaikutusvaltainen kirjailija ja konservatiivijournalisti Christopher Caldwell kirjoittaa vierasesseessään The New York Timesissa, että sekä Venäjällä että Ukrainalla olisi syitä neuvotella sotatilanteesta, mutta Yhdysvallat ajaa toista linjaa.

”Ongelma on, että Ukraina on häviämässä sodan”, hän kirjoittaa, suorasukaisesti.

Vastaavia näkemyksiä ei tutkijoilta juuri ole kuultu, vaikkakin yleisesti on todettu Venäjän saaneen nyt aloitteen itselleen sotatantereella.

Näkemystään Caldwell perustelee sillä, että sota on siirtynyt ensimmäisen maailmansodan moodiin. Sellaisen sodan yleensä voittaa se puoli, jolla on demografiset ja teolliset resurssit puolellaan, Caldwell katsoo. Venäjällä on kolminkertaisesti Ukrainan väkimäärä, Caldwellin mukaan ”koskematon talous ja parempi sotilasteknologia”.

Caldwell kirjoittaa myös, että Yhdysvaltain jatkuvasti kasvaneen aseavun seurauksena sodasta on jo käytännössä saattanut tulla Yhdysvaltain ja Venäjän välinen, eikä enää Ukrainan ja Venäjän välinen.

Vaikka Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ollut varovainen sen suhteen, ettei eskaloi sotaa, tilanne on ajautunut siihen suuntaan, katsoo Caldwell. Näin ollen myös Venäjällä on enemmän syitä jatkaa eskalaatioportaalla kuin perääntyä, hän kirjoittaa.