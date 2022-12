LUE MYÖS Synkkä arvio Vladimir Putinin jälkeisestä ajasta ja lännen ratkaisuista

Venäjän presidentin Vladimir Putinin pyrkimykset Ukrainan suhteen eivät ole muuttuneet eivätkä todennäköisesti koskaan muutukaan. Venäjän valloitusaikeet todennäköisesti jatkuvat Putinin jälkeenkin ja mitä tahansa Ukrainasta haltuun saatua aluetta käytetään jatkossa uusiin hyökkäyksiin, arvioi amerikkalainen ajatushautomo ISW tuoreessa katsauksessaan.

Putin on viime aikoina valmistellut Venäjän yhteiskuntaa pitkään sotaan ja vaikuttaa olevan valmis yhä suurempiin joukkojen menetyksiin Ukrainassa. Samalla Putinin tavoitteita on ”indoktrinoitu” Venäjän rakenteisiin lainsäädännöllä ja kansan mieliin propagandan voimin. Tavoitteena on Ukrainan täysi hallinta, vaikkakaan ei välttämättä koko Ukrainan maaperän hallinta, katsauksessa todetaan.

ISW uskoo, että Kremlin järkkymättömyys ulottuu myös Ukrainaa laajemmalle. Tavoitteena lienee edelleen etenkin Valko-Venäjän alistaminen täyteen Venäjän hallintaan, missä etenemistä ovat hidastaneet vastoinkäymiset Ukrainassa.

”Jos Venäjä vakiinnuttaa valloituksensa Ukrainassa, Kreml todennäköisesti yrittää saattaa loppuun Valko-Venäjän sulauttamisen ja yhdistää aluevalloituksensa Ukrainassa ja Valko-Venäjässä toisiinsa”, ISW kirjoittaa.

”Myös Moldova on ollut vuosia korkealla Venäjän listalla. Pidemmällä tähtäimellä Venäjä voi yrittää linkittää aluevalloituksiaan Ukrainaa pidemmälle laittomasti hallitsemiensa alueiden kuten [Moldovalle kuuluvan] Transnistrian avulla”, raportti jatkuu.

LUE MYÖS:

Myös Putinin tavoite Yhdysvaltain ja lännen suhteen on muuttumaton: pyrkimyksenä on ”romahduttaa läntinen hegemonia”.

Venäjän toimiin eivät kuitenkaan vaikuta pelkästään sen tavoitteet, vaan myös sen kyvyt, ISW toteaa. Länsi on aiemmin kyennyt vaikuttamaan Venäjän toimiin vastaamalla aktiivisesti sen aggressioihin, ja myös Ukraina on taistelukentän menestyksellään kyennyt – ainakin julkisuuteen annetun viestin tasolla, retorisesti – madaltamaan Venäjän sotilaallisia tavoitteita Ukrainassa.

ISW:n mukaan Putinin ei saa antaa jäädyttää rintamalinjoja Ukrainassa talvella, sillä tämä antaisi Venäjän joukoille niiden tarvitsemaa aikaa järjestäytyä uudelleen. Samoin väärin ajoitettu tulitauko tai ”ennenaikainen rauhansopimus” mahdollistaisi Putinille ajan ostamisen ja tavoitteidensa edistämisen paremmin edellytyksin hengähdystauon jälkeen. Samalla laskisi kotimaan paine Putinia kohtaan.

“On siis kriittisen tärkeää, että Yhdysvallat auttaa Ukrainaa estämään Venäjää vetämästä henkeä taistelukentällä”, ISW vetoaa.

Jos Ukrainaa ei talven aikana auteta laajan vastahyökkäyksen toteuttamisessa, sama eskalaation riski on jälleen edessä ”huonommissa olosuhteissa” lännen kannalta. Venäjää on estettävä perustamasta valloitetuille alueille sotilastukikohtia, joista myöhemmin käydä uusiin hyökkäyksiin muualle Ukrainaan, ISW myös vetoaa.