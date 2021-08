Eduskunnan 2. varapuhemies ja perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja Juho Eerola ei pyri perussuomalaisten puheenjohtaksi Seinäjoen puoluekokouksessa 14.–15. elokuuta.

Hän ilmoittaa asiasta Facebookissa julkaistulla videolla.

Eerola kertoo harkinneensa asiaa pitkään. Päätöstään hän perustelee sillä, ettei voisi puolueen puheenjohtajana enää jatkaa eduskunnan varapuhemiehenä.

”Tätä painia olen tässä nyt käynyt pitkään ja hartaasti. En voi samanaikaisesti uskottavasti olla sekä eduskunnan varapuhemies että johtavan oppositiopuolueen puheenjohtaja. Toisesta on luovuttava.”

”Eduskunnan puhemiehistössä toimiminen on suuri luottamustehtävä ja kunnianosoitus. Siitä tehtävästä luopuminen henkilökohtaisen kunnianhimon vuoksi olisi falskia. En myöskään koe, että olisin perussuomalaisten puheenjohtajana ratkaisevalla tavalla parempi kuin esimerkiksi Riikka Purra tai Sakari Puisto. Edelleen Suomen pääministerinä he molemmat tulisivat olemaan minua oppineempia. Näistä mainituista syistä johtuen, en siis vieläkään aio tavoitella perussuomalaisten puheenjohtajuutta. Katsotaan uudestaan kahden vuoden päästä, miten nyt valittava puheenjohtaja on selviytynyt”, Eerola sanoo.

Samalla Eerola ilmoittaa tulevassa puoluekokouksessa tavoittelevansa nykyisen asemansa säilyttämistä, eli puolueen 3. varapuheenjohtajan paikkaa.

