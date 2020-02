Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti keskiviikkoisessa puheessaan, että varapresidentti Mike Pence johtaa jatkossa epidemian leviämisen vastaisia toimia Yhdysvalloissa.

Trump puhui Valkoisen talon tiedotustiloissa viruksen leviämisestä Yhdysvalloissa.

Presidentin mukaan epidemiasta aiheutuva riski Yhdysvalloille on edelleen “hyvin alhainen”. Ihmiset pelkäävät epidemian kasvavan maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.

Trumpin mukaan USA “on valmistautunut kuitenkin kaikkeen”, mukaan lukien siihen, että tartuntojen määrä kasvaa.

Trump sanoi, että varapresidentti Pence on oikea henkilö johtamaan viruksen vastaisia toimia, sillä “hänellä on erityisiä lahjoja” tämänkaltaisten asioiden käsittelyssä. Trump viittasi tällä Pencen kokemuksiin terveyspolitiikasta Pencen toimiessa Indianan kuvernöörinä.

Yhdysvaltain sairauksien valvonnasta ja ehkäisystä vastaava Centers for Disease Control and Prevention (CDC) on vahvistanut 60 koronavirustartuntaa Yhdysvalloissa. Koronavirustartuntoja on globaalisti jo yli 81 000.

CDC:n viranomaisten mukaan Yhdysvalloissa “todennäköisesti todetaan uusia virustartuntoja”. Kiinan Wuhanista levinneeseen virukseen on kuollut yli 2700 ihmistä ympäri maailman.

USA:n terveysministeri Alex Azar kertoi tiistaina valmistelleensa noin 2,5 miljardin dollarin apupakettipyyntöä kongressilta. Rahalla on tarkoitus kustantaa rokotteita sekä hoitoja.