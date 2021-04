Ravintoloiden rajoituksia kevennetään Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla edelleen rajoitetaan ravintoloiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Muutos tulee voimaan huomenna perjantaina.

Rajoituksia arvioidaan viikoittain epidemiatilanteen mukaan. Perustason alueilla on ollut kevyemmät rajoitukset kuin pahiten epidemiasta kärsivillä alueilla.

Asetuksen muutoksella Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnissa rajoitukset lievenevät perustason rajoituksiin. Muilla alueilla rajoitukset säilyvät ennallaan. Voit katsoa rajoitukset tarkemmin jutun lopusta.

Rajoitusten lieventämisen edellytyksenä on epidemiatilanteen parantuminen. Tavoitteena on ravintolarajoitusten asteittainen keventäminen terveysturvallisella tavalla kaikilla alueilla. Koronan takia julistetut poikkeusolot ovat päättyneet Suomessa, ja tartuntaluvut ovat Suomessa laskeneet jo viikkoja.

Ympäri Suomen ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan ja esimerkiksi karaoke ja tanssiminen sisätiloissa ovat kiellettyjä. Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset ja ”tanssikielto” eivät koske ulkoterasseja.

MaRa: Ankarien rajoitusten osuus 71 % liikevaihdosta ja työntekijöiden määrästä

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ilmaisi nopeasti pettymyksensä tilanteeseen ja katsoo, että hallituksen olisi tullut aiemman käytäntönsä mukaisesti tarkastella ravintoloita koskevia rajoitustoimia tämän viikon lopussa.

”Hallituskriisin takia hallitus ei lievennä ravintoloita koskevia rajoituksia, vaikka ankarat rajoitustoimet eivät ole enää välttämättömiä eivätkä oikeasuhtaisia. Toimimattomuudellaan hallitus syventää ravintolayrittäjien ja -työntekijöiden sekä heidän perheidensä taloudellista ja henkistä ahdinkoa”, MaRan tiedotteessa todetaan.

Ankarat toiminnan rajoitukset ovat voimassa kuudessa maakunnassa ja yhdessä sairaanhoitopiirissä ja niiden osuus Suomen ravintola-alan liikevaihdosta ja työntekijöiden määrästä on MaRan mukaan 71 prosenttia.

”Rajoitukset eivät mahdollista kannattavan liiketoiminnan harjoittamista eikä suuren osan työntekijöiden kutsumista töihin. Positiivista kuitenkin on Pohjanmaan ja Satakunnan palaaminen lievempiin rajoituksiin huomenna.”

Ala jäi ”hallituskriisin jalkoihin”

Järjestö huomauttaa, että eduskunnan perustuslakivaliokunta sekä sosiaali- ja terveysvaliokunta ovat useissa mietinnöissään ja lausunnoissaan korostaneet, että valtioneuvoston tulee lieventää rajoituksia heti, kun ne eivät ole välttämättömiä ja oikeasuhtaisia. Sote-valiokunta on todennut lisäksi, että ruokaravintoloiden sulkeminen ennen klo 21:tä tulee olla erityisen korkean kynnyksen takana. Järjestö muistuttaa, että tartuntaluvut ovat alentuneet merkittävästi koko maassa ja sama suunta jatkuu. HUS-alueen ilmaantuvuusluku on tänään 100.

”Alamme yrittäjät ja työntekijät ovat jääneet hallituskriisin jalkoihin. Ankarimmat rajoitukset eivät ole enää millään muotoa perustuslain eivätkä eduskunnan päätösten mukaisia. Myös epidemian perustasolla olevien maakuntien ravintolarajoituksia tulee purkaa edelleen. Vaikuttaa siltä, ettei hallitus välitä ravintola-alan yrittäjien ja työntekijöiden ahdingosta. Lieneekö kyse siitä, ettei naisvaltaisen palvelualan työpaikkoja koeta tärkeiksi”, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi lataa tiedotteessa.

Erityisesti ruokaravintoloiden rajoituksia on purettava heti, MaRa katsoo. Palvelujen kysyntä ruokaravintoloissakin on merkittävästi normaalia pienempi rajoitustoimien vuoksi.

”Nyt vaikuttaa siltä, että myös äitienpäivälounaiden tarjonta vaikeutuu rajoitustoimien takia. Hallituksen on purettava rajoitustoimia niin, että ne tulevat voimaan jo ensi viikolla”, Lappi sanoo.

Lievimmät rajoitukset täällä

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset Ahvenanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä ovat lievimmällä tasolla.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on 75 % asiakaspaikoista. Asiakaspaikkarajoitus ei koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Anniskelu päättyy klo 22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki ravintola-asiakkaille klo 05-23.

Välitason rajoitukset täällä

Kanta-Hämeessä sovelletaan niin sanottuja välitason rajoituksia. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä puolet asiakaspaikoista.

Ravintolassa, jossa anniskelu on päätoimiala, anniskelu päättyy klo 18 ja liike saa olla avoinna ravintola-asiakkaille kello 05-19. Muissa ravintoloissa anniskelu päättyy kello 19 ja liike saa olla avoinna ravintola-asiakkaille kello 05-20.

Kovimmat rajoitukset täällä

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Itä-Savon sairaanhoitopiirissä on yhä voimassa kovimmat ravintolarajoitukset.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on kolmasosa asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista.

Alkoholia saa anniskella klo 7-17. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, aukioloaika on klo 05-18. Muut ravintolat saavat olla auki ravintola-asiakkaille klo 05-19.

Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille. Aukioloaikarajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.