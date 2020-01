Perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään tapaus on aiheuttanut rajun riidan kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheininin ja perussuomalaisten välille.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen päätti viikolla pyytää eduskunnalta suostumusta saada asettaa Mäenpää syytteeseen, joka koskee Mäenpään eduskunnan täysistunnossa käyttämää puheenvuoroa. Koska puhe pidettiin eduskunnassa, Mäenpäätä suojelee parlamentaarinen immuniteetti.

Kansanedustajan asettaminen syytteeseen on poikkeuksellisen korkean kynnyksen takana, koska siihen tarvitaan viiden kuudesosan enemmistö.

Eri oikeusoppineiden mukaan koskemattomuussäännöksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole toimia syytesuojana, jolla yleisesti estetään kansanedustajan joutuminen syytteeseen.

Lue lisää:

Kohu nousi Scheininin tulkinnasta, jonka mukaan poliisin arvio ”syytä epäillä rikosta” jää voimaan, jos eduskunta ei anna suostumusta syytteelle.

”Esitutkinnassa epäiltyä saa ja tulee kohdella rikoksesta epäiltynä. Syyttäjä arvioi, ylittääkö epäily syytekynnyksen. Jos poliisi päätyy syytä epäillä -arvioon ja eduskunnan määrävähemmistö estää kansanedustajan asettamisen syytteeseen, tämän saa sanoa olevan rikoksesta epäilty”, Scheinin kirjoittaa Twitterissä.

Perussuomalaisten kansanedustaja, varatuomari Leena Meri kiistää Scheininin näkemyksen.

”Jokainen on syytön kunnes toisin tuomioistuimessa todetaan. Sama tilanne on olemassa, jos vaaditaan vaikka asianomistajan suostumus syyttämiseen tai teko vanhentunut. Jos ei voi syyttää niin henkilö on silti syytön, ei syyllinen. Oikeusvaltiossa on syyttömyysolettama voimassa”, hän tviittaa.

Scheinin vastaa tähän, että, jos perussuomalaiset estävät eduskunnan suostumuksen syytteen nostamiselle, koskaan ei saada tuomioistuimen tai syyttäjän arviota, syyllistyikö Mäenpää rikokseen.

”Elämään jää poliisin arvio ”on syytä epäillä”. Oikeudenkäynnissä hän saisi suojakseen syyttömyysolettaman. Te estätte sen oikeudellisen vaikutuksen.”

Keskusteluun on osallistunut myös Lapin yliopiston prosessioikeuden professori Mikko Vuorenpää, joka sanoo, että ellei ole olemassa edellytyksiä syytteen nostamiselle, siitä ei voi tehdä sellaista päätelmää, että jonkinlainen epäily syyllisyydestä jäisi elämään.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho puolestaan kuvailee tapausta huolestuttavaksi ja nimitti samalla Twitterissä Scheininia ”SKP-Scheininiksi”.

”SKP-Scheinin on lähtenyt pahasti ripaskalle. Pidän erittäin huolestuttavana, jos eduskunnan perustuslakivaliokunta vielä käyttää moista henkilöä asiantuntijana”, hän kirjoitti Twitterissä.

Scheinin vastaa syyttämällä Halla-ahoa maalittamisesta.

”Mestarin oppikirjamaalitus: a) anna pilkkanimi kohteellle (ad hominem), b) älä suotta lähetä viestiä kohteelle; omat joukkosi saavat hoitaa sen puolen, c) ehdota kohteen vaientamista.”

Lue myös: