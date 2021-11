Euroopan unioni valmistelee uusia pakotteita Valko-Venäjää vastaan. Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan pakotteilla aiotaan iskeä myös Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukašenkan omiin tulolähteisiin.

”Viides pakotepaketti on valmistelussa, ja se iskee myöskin presidentti Lukašenkan omiin tulolähteisiin ja niihin yrityksiin, joilla hän pyörittää nyt tätä show’ta, jota me tässä seuraamme. Tämä on otettava erittäin vakavasti, ja uskon, että EU:ta tämä yhdistää, ei hajota, tämä mitä nyt nähdään. EU toimii tässä yhdessä”, Haavisto sanoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Haavisto tapasi keskiviikkona EU-komissaareja, joiden kanssa pohdittiin, miten komissio ja jäsenmaat toimivat ”Valko-Venäjän kriisissä”. Haaviston mukaan on lähdetty estämään reittejä ja lisäämään pakotteita Valko-Venäjää kohtaan.

Viides pakotepaketti sisältää Haaviston mukaan myös yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat rikkoneet ihmisoikeuksia ja järjestäneet ihmissalakuljetusta Valko-Venäjän suuntaan.

”Sen lisäksi EU:ssa on käyty keskustelua, voidaanko näihin lentoihin, joita tulee, niin kuin mainitsin, arabimaista ja Välimeren eteläpuolelta, suoraan vaikuttaa niin, että sanktioidaan niitä lentoja tai lentoyhtiöitä taikka sitten sitä kenttää, jolle ne laskeutuvat Valko-Venäjällä, mutta tämä on vasta käytävää keskustelua.”

EU:n ulkoministerit ja puolustusministerit tapaavat Haaviston mukaan ensi viikolla. Pidemmällä tähtäimellä EU:ssa rakennetaan ”strategista kompassia”, jonka tarkoitus on vahvistaa yhteistä ja koordinoitua puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa EU:ssa.

Haaviston mukaan Valko-Venäjä on mennyt yhä murheellisempaan suuntaan.

”Ensin on ollut omien kansalaisten pidätyksiä, pahoinpitelyjä, vangitsemisia, sitten oli tämä lentokoneen kaappaaminen tai alas pakottaminen, ja nyt tällainen toimenpide, jossa hybridioperaation turvin työnnetään siirtolaisia, pakolaisia, joita on itse sinne tuotettu, ylitse rajan, ja ajatellaan, että aiheutetaan kaaosta Euroopassa.”

Valko-Venäjä on viime päivinä masinoinut sotilaiden saattelemana tuhansia Lähi-idästä ja Afrikasta lentäneitä siirtolaisia Puolan vastaiselle rajalleen.