Mielipidemittausten ykkösenä kuukausia kiitänyt perussuomalaiset ylsi tuoreimmassa Ylen kyselyssä peräti 23 prosentin kannatukseen. Se on lähes kuusi prosenttiyksikköä suositumpi kuin kakkosena oleva kokoomus.

Kuva: Lauri Olander

Muut tulevat kaukana vihreiden ja pääministeripuolue sdp:n ollessa peräti yhdeksän prosenttiyksikköä gallupjohtajaa perässä.

Keskustan takamatka perussuomalaisiin on Ylen mittauksessa kymmenen prosenttiyksikköä. Sitä alakuloa ei riitä enää kuvaamaan oikein mikään.

Jussi Halla-ahon johtama puolue oli jo viime kevään eduskuntavaaleissa hyvin lähellä sekoittaa koko suomalaisen politiikan pakan, sillä sen eduskuntaryhmä jäi vain yhden kansanedustajan verran pienemmäksi kuin sdp. Kokoomus jäi puolestaan perussuomalaisista yhden edustajan verran.

Se oli yllätys, sillä kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon piti kilvoitella tasapäisesti sdp:n Antti Rinteen kanssa pääministeriydestä. Kokoomus hyytyi kuitenkin, mistä seurasi vahvasti vasemmalle kallellaan oleva Rinteen hallitus. Hyytymisen taustalla olivat muun muassa hieman hahmottomat ympäristö- ja hoivalinjaukset.

Ennen tämän päivän mittauksen julkaisua Taloustutkimuksen mielipidetutkija Juho Rahkonen on ennakoinut 25 prosentin kannatuksen ylittävän Halla-ahon ”jytkypommin” mahdollisuutta tulevissa vaaleissa.

Nyt kokoomuksessa kuten myös muissa puolueissa on mietinnän paikka. Niin demareiden, keskustan kuin kokoomuksenkin kannattajakunnasta on ilmeisesti vuotanut kannatusta perussuomalaisiin.

Ainoa, mistä joku voi kokoomuksessa tuntea tyytyväisyyttä on, että kannatus on pysynyt 17 prosentin maailmassa. Sillä se ei kuitenkaan rajussa nosteessa olevia Halla-ahon perussuomalaisia haasta. Tosiasia on, että puheenjohtaja Petteri Orpo ei näytä saavan käyriä puolueen osalta nousuun, eikä hänestä ole ollut Halla-ahon haastajaksi.

Levottomuus kokoomuksessa onkin levinnyt samaan aikaan, kun se valmistautuu ensi kesäkuussa Porissa pidettävään puoluekokoukseensa. Petteri Orpo on ilmoittanut halukkuudestaan jatkaa puheenjohtajana, mutta se ei välttämättä ole hänen haluistaan kiinni.

Saattaa olla, että joku nuoremman polven kokoomuslaisista kuten Antti Häkkänen, Elina Lepomäki tai Kai Mykkänen haastaa hänet, jos kentän paine käy kovaksi. Voi haastajia olla useampiakin.

Uuden Suomen tietojen mukaan kokoomuksen kentältä on kyselty ainakin Lepomäkeä puheenjohtajataistoon. Hänen tiedetään pitävän ratkaisuaan avoimena, kuten hän myös sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa viime kuussa.

