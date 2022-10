Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) arvioi, että ydinaseen käyttämisen kynnys Venäjällä on uhkailuista huolimatta poikkeuksellisen korkea.

”Maailmalla on yli 70 vuotta koetettu elää niin, että ydinaseita ei missään käytettäisi. Kyllä sen kynnyksen tämän pilaamiseen täytyy Venäjälläkin olla korkea. Se (ydinaseen käyttö) olisi kyllä se viimeinen virhe”, Kaikkonen arvioi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

EU:n korkea ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell varoitti viikolla erittäin kovin sanoin Venäjää. Borrellin mukaan ydinaseen käyttäminen Ukrainaa vastaan laukaisisi niin voimakkaan vastauksen lännestä, että Venäjän armeija "tuhottaisiin.” Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg puolestaan varoitti torstaina ”vakavista seurauksista”, jos Venäjä käyttää ydinasetta.

”Sekä Naton että EU:n suunnasta on ilmoitettu, että reaktio on vahva, muttei ole tarkkaan haluttu kertoa, mitä se tarkoittaa. Jos tarkkaan kerrottaisiin, Venäjä voisi ottaa sen huomioon omissa ratkaisuissaan”, Kaikkonen kommentoi.

Samaan aikaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron on korostanut, että jos Venäjä käyttäisi Ukrainassa ydinasetta, Ranska ei vastaisi siihen ydinaseiskulla. Antti Kaikkonen mukaan Ranskan linja on ”omintakeinen”.

”Ranskan viesti on ollut hieman poikkeava, on varmaan selvää, ettei Ranskakaan missään tapauksessa hyväksy ydinaseen käyttöä”, Kaikkonen sanoo.

Puolustusministeri arvioi, että ”jonkinlainen ydinkoe” voisi ehkä olla mahdollinen Venäjän toimesta.

”Jos siis spekuloi sillä, mitä vielä voi nähdä, mutta se olisi hyvin surullista.”

Nato-jäsenyys edennyt ennätystahtia

Kaikkonen tapasi tällä viikolla sekä Turkin että Unkarin edustajia Suomen Nato-jäsenyyden tiimoilta.

”Tapaamiset oli rakentavia ja myönteisiä perushengeltään. Turkki painotti sitä yhdessä sopimaamme kolmikantaista asiakirjaa, jossa Suomi, Ruotsi ja Turkki ovat mukana, Kerroin tietysti, että kyllä me olemme siihen sitoutuneita. Varmaan he kaipaavat konkreettisia esimerkkejä. Unkari ei tuonut esiin mitään ongelmaa, kerrottiin, että siellä on kiireitä parlamentissa. Varmaa se Unkarinkin osalta on vasta sitten, kun nuija on pöydässä”, hän analysoi Ykkösaamussa.

Kaikkonen korostaa, että tähän mennessä Nato-jäsenyys on edennyt ennätystahtia.

”Kyllä me varsin tyytyväisiä voimme olla, mutta kyllä me ne kaksi puuttuvaa maata tarvitsemme.”