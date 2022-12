Puolustusministeriö on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan 25 kappaletta panssaroituja Sisu GTP 4x4 -monikäyttöajoneuvoja Sisu Autolta. Hankittavat ajoneuvot tulevat käyttöön maavoimien joukoille.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 19,1 miljoonaa euroa ja kotimainen työllistämisvaikutus noin 53 henkilötyövuotta. Vuonna 2021 Puolustusvoimille toimitettiin jo GTP-ajoneuvojen testierä.

GTP-ajoneuvo on valmistajan mukaan konfiguroitavissa laajaan joukkoon operatiivisia rooleja aina miehistönkuljetuksesta tiedusteluun. Suurin GTP:n kuljettama henkilömäärä on 2+8 ja suurin sallittu hyötykuorma 5000 kg. Ajoneuvo on 6,00 metriä pitkä, 2,50 metriä leveä ja 2,55 metriä korkea.

Kuusisylinterinen dieselmoottori antaa GTP:lle yli 100 km/h huippunopeuden, ja ajoneuvon toimintamatka on yli 700 km.