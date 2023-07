Kokoomuksesta perussuomalaisiin loikannut kansanedustaja Wille Rydman aloittaa Suomen elinkeinoministerinä sen jälkeen, kun Vilhelm Junnila (ps) erosi natsiviittauksista syntyneen kohun takia. Rydman vannoi ministerin virkavalansa tänään torstaina puoli kahden jälkeen.

Millainen poliitikko uusi ministeri Rydman on?

Rydman on kolmannen kauden kansanedustaja Helsingin vaalipiiristä. Hän nousi eduskuntaan toisella yrittämällä vuonna 2015.

Rydman, 37, on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on toiminut Helsingin kaupunginvaltuustossa vuodesta 2012 ja oli viime vuonna Helsingin kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Rydman on toiminut koko kansanedustajauransa ajan eduskunnan perustuslakivaliokunnassa ja ennen ministeriuutista hänen oli määrä toimia sen varapuheenjohtajana tällä kaudella.

Poliitikkona Rydman on ollut näkyvä, ja hänet on tunnettu kokoomuksen arvokonservatiivisen laidan edustajana. Julkisuudessa hän on varoitellut jo pitkään esimerkiksi maahanmuuton lieveilmiöistä.

Rydman pompahti valtakunnan julkisuuteen vuonna 2021 kuntavaalien alla, kun hän lähti Helsingin pormestariehdokaskisaan vastaehdokkaanaan kokoomuksen toista laitaa edustava Kirsi Piha. Hän hävisi äänestyksen Pihalle, joka kuitenkin luopui kohun saattelemana ehdokkuudesta koettuaan joutuneensa ”oikeistopopulistisen” siiven häirinnän kohteeksi.

Piha-kohun yhteydessä julkisuudessa puhuttiin rajapintatutkimuksista, joiden mukaan kokoomuksella on yhteistä pintaa erityisesti perussuomalaisten kanssa. Rydman vaati muutama vuosi sitten, että kokoomuksen on korjattava välinsä perussuomalaisiin ja avattava mahdollisuus tulevalle hallitusyhteistyölle. Hän piti pahana virheenä kieltäytyä yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa vuonna 2017, kun Jussi Halla-aho nousi puolueen johtoon.

Rydman oli myös tekemässä silloisesta ulkoministeristä Pekka Haavistosta (vihr) poikkeuksellista muistutusta, jonka tarkoituksena oli saattaa ministeri valtakunnanoikeuteen. Taustalla oli Haaviston toiminta al-Holin tapauksessa. Rydmanin lisäksi yhdeksän kansanedustajaa allekirjoitti perustuslain mukaisen muistutuksen, jolla Haaviston tapauksesta käynnistettiin ministerivastuuasiaprosessi. Kovimmillaan prosessi olisi voinut johtaa valtakunnanoikeuteen, mutta näin ei käynyt.

Rydmanin toiminta asiassa kiinnitti huomiota myös sen takia, että hän oli allekirjoittanut muistutuksen, jota oli myöhemmin itse käsittelemässä perustuslakivaliokunnassa. Kaksoisrooli ei ole lainvastainen, mutta eduskunnan valiokuntaohjeissa sitä pidetään epäsopivana. Perustuslakivaliokunta oli selvittänyt asiaa ja päätynyt siihen, että lain perusteella muistutuksen allekirjoittajat voivat osallistua asian käsittelyyn.

Perussuomalaisten Juha Mäenpään tapauksessa vuonna 2020 Rydman äänesti yhdessä perussuomalaisten kanssa perustuslakivaliokunnassa, ettei Mäenpään tapausta, jossa valtakunnansyyttäjä epäili mahdollista kansanryhmää vastaan kiihottamista vieraslajipuheiden takia, tullut viedä oikeuden käsiteltäväksi.

Rydman myös asettui julkisuudessa vastustamaan EU:n elvytyspakettia, joka aiheutti yhteiskunnassa laajaa keskustelua toissa vuonna. Tuolloin kokoomuksessa myös yhdeksän muuta äänesti eduskunnassa pakettia vastaan.

Edellä kerrotun perusteella ei ole yllättävää, että perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuvasi Rydmanin sujahtavan perussuomalaisiin varsin kivuttomasti, kun tämä vaihtoi puoluetta alkuvuodesta.

Taustalla oli Helsingin Sanomien viime kesänä julkaisema juttu, jossa useat nuoret naiset kertoivat Rydmanin ahdistavaksi kokemastaan käytöksestä. Osa on ollut tapahtuma-aikaan alaikäisiä. Rydman kiisti heti jyrkästi syyllistyneensä epäasiallisuuksiin, mutta kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti yksimielisesti, että Rydman eroaa ryhmästä luottamuspulan vuoksi.

Rydman ehti olla kokoomuksen jäsen yli 20 vuotta.

Myös poliisi, joka oli aiemmin tehnyt esiselvitystä Rydmania koskevista väitteistä, käynnisti uuden esitutkinnan vyyhtiin liittyvästä epäillystä seksuaalirikoksesta vuodelta 2015. Rydman ei saanut syytettä, koska keskusrikospoliisin esitutkinnan perusteella ei ollut todennäköisiä syitä syyllisyyden tueksi.

Helsingin Sanomien artikkelista on käynnissä esitutkinta. Tutkintapyynnön poliisille oli tehnyt Rydman itse.

Rydmanilla on kuuluisia sukulaisia. Hänen isoisänsä oli säveltäjä Kari Rydman ja Suomen sisäministeri toiminut Heikki Ritavuori isoisä Kari Rydmanin isoisän serkku. Ritavuori joutui poliittisen murhan uhriksi helmikuussa 1922 Helsingissä.