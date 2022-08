Suomeen tulisi harkita Saksan mallia, missä yli 20 henkeä työllistävien työnantajien työvoimasta vähintään 5 prosenttia on oltava vammaisia tai vaihtoehtona on sakkomaksu, ehdottaa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas).

Hän kertoo asiasta Twitterissä ja huomauttaa, että oikeus työhön ei Suomessa toteudu monien vammaisten ja osatyökykyisten kohdalla.

”Saksan mallia tulisi harkita käyttöön otettavaksi myös Suomessa”, Sarkkinen tviittaa.

”Monella vammaisella on työkykyä, työhalua ja koulutusta. Työelämän ulkopuolelle jääminen johtaa usein köyhyyteen ja osattomuuteen. Se johtaa myös työpanoksen hukkaanheittoon ja sosiaaliturvamenojen kasvuun.”

Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat, jolle Sarkkinen toteaa, ettei ehdotus voi toteutua vielä kuluvalla vaalikaudella, vaan vaatii paljon selvitystyötä yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Lisäksi asia kuuluisi Sarkkisen arvion mukaan työministeri Tuula Haataisen (sd) tontille, joten sosiaali- ja terveysministerinä hän ei voi antaa asiaa virkamiesten selvitettäväksi.

”Jatkotyössä voitaisiin määritellä, esimerkiksi ketkä osatyökykyiset ja vammaiset olisivat velvoitteen piirissä, minkä suuruinen sakkomaksu olisi ja millaisia poikkeuksia velvoitteessa voisi olla”, Sarkkinen arvioi Twitterissä.

Tällainen on Saksan malli

Vammaisten nuorten työllistymistä tutkiva perustuslakiasiantuntija Pauli Rautiainen kertoo kannattavansa niin sanottua Saksan mallia lämpimästi. Itä-Suomen yliopiston sosiaalioikeuden yliopistonlehtori avaa mallia Twitterissä.

Saksassa vuonna 1974 käyttöön otetussa mallissa yli 20 hengen työnantajalla on Rautiaisen mukaan velvollisuus pitää palveluksessaan vähintään 5 prosenttia vaikeavammaisia henkilöitä tai maksaa sakkoa, jonka suuruus riippuu velvoitteen rikkomisen asteesta. Sakkomaksua on arvosteltu pieneksi, hän kertoo.

Malliin kuuluu lisäksi muita velvoitteita, joista merkittävin on lakisääteinen inkluusiovaltuutettu, jonka tehtävänä on edistää esteettömyyttä, saavutettavuutta ja vammaisinkluusiota työpaikalla.

”Vaikeavammaisella työntekijällä on myös oikeus viisi päivää pidempään vuosilomaan ja hänen irtisanomiskynnyksensä on korotettu. Työnantajiin, joilla on lakisääteinen vaikeavammaisen henkilön palkkaamisvelvoite, kohdistuu myös esteettömyys- ja saavutettavuusparannusvaatimuksia.”

”Velvoitteiden rikkominen on sanktioitu kohtalaisen tehokkaasti. Suomalaisittain on tärkeä huomata myös, että viranomaisilla on paremmat mahdollisuudet puuttua työsyrjintään, minkä lisäksi on luotu erityinen syrjintäkorvausten sovittelurakenne, johon turvautuminen maksutonta.”

Mallia on Rautiaisen mukaan pidetty jo 1990-luvulta lähtien tutkimuskirjallisuudessa hyvin vaikuttavana ja vuonna 2017 Oulun yliopistossa julkaistiin väitöskirja, jossa esitetään mallin käyttöönottoa Suomessa.

