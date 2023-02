”Missä todellisuudessa SDP elää? Oletteko sattuneet huomaamaan, että meillä on suuri työvoimapula?” Pia Kauma vastaa demariavaukseen.

Suomessa on käynnistynyt vilkas keskustelu nelipäiväisestä työviikosta. Pääministeripuolue SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen esitti tiistaina, että Suomessa tulisi ensi vaalikaudella toteuttaa laaja nelipäiväisen työviikon kokeilu.

Taustalla on Britannian laaja kokeilu, jonka kokemukset ovat olleet hyviä. Britannian kokeilussa työaika laski, mutta palkka pysyi samana.

”Yleinen nelipäiväinen työviikko ei ole realismia taloudellista haaksirikkoa lähestyvässä Suomessa. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö se voi sopia joillekin työpaikoille”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi Twitterissä.

”Pidän selvänä, että jos työaikaa lyhennetään, sen pitää näkyä myös palkassa. Työajan lyhentäminen ilman palkka-alea johtaisi monta työnantajaa ahdinkoon. Mikä olisi lopullinen vaikutus palkkoihin, sitä pitäisi tutkia toteutuneen tuottavuuden kautta”, Pentikäinen kirjoittaa.

Oppositiopuolue kokoomuksesta tyrmätään Mäkysen aloite.

”Mäkyseltä unohtuu, että kaikki yritykset Suomessa ovat vapaita siirtymään nelipäiväiseen työviikkoon vaikka heti huomenna. Työehtosopimuksia paremmin saa aina sopia. Jos nelipäiväinen työviikko olisi ylivoimaisen hyvä juttu, miksi yritykset eivät joukoittain ole jo siihen siirtyneet?” kansanedustaja Arto Satonen (kok) kysyy tiedotteessaan.

”Ehdotus on absurdi. Yrityksissä on työvoimapula. Demarit vähentäisivät valtion määräyksellä tehtyjen työtuntien määrää. Se tarkoittaa määritelmällisesti talouskasvun hidastamista. Työtuntien määrän romahtaminen vaarantaisi hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen, joka on jo nyt vaakalaudalla vasemmistohallituksen vastuuttoman velkapolitiikan jäljiltä”, hän jatkaa.

Satosen mielestä ratkaisu työmarkkinoiden ongelmiin olisi sen sijaan vapaampi työehtojen sopiminen.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma hämmästelee SDP:n aloitetta.

”Missä todellisuudessa SDP elää? Oletteko sattuneet huomaamaan, että meillä on suuri työvoimapula? Sote-alalle 200 000 työntekijää 2033 mennessä ja 130 000 teknologiateollisuuteen 2030. Kuka tekee työt ja mistä kasvu, jos työtä tehdään vain 4 pvä/vko?” Kauma kysyy Twitterissä.

Mäkynen on myös vastannut kritiikkiin Twitterissä.

”Näyttää olevan jälleen aiheellista muistuttaa, että Suomessa työaika on lyhentynyt vuosisadan - Sipilän hallituksen kausi on tästä poikkeus. Lyhentyminen yhdistyy tuottavuuden nousuun. Tuottavuuden noustessa lyhennys tulee kannattavaksi. Poissaolojen väheneminen myös iso asia”, Mäkynen kirjoittaa.

