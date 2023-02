Yhdysvaltain puolustusministeriö jäljittää kiinalaiseksi vakoilulaitteeksi epäiltyä ilmapalloa, joka saapui maan ilmatilaan muutama päivä sitten. Asiasta uutisoivat muun muassa The New York Times, The Guardian ja CNN.

Pallo on viimeksi havaittu lentämässä Montanan osavaltion yli, missä Yhdysvallat säilyttää osaa ydinohjuksistaan. Montanassa sijaitseva Billings Loganin lentokenttä keskeytti varotoimena kaikki lennot keskiviikon ajaksi.

Pentagon lähetti F-22-hävittäjät pallon perään, mutta antoi sen jatkaa lentämistä. Mediatietojen mukaan presidentti Joe Biden pidättäytyi Pentagonin suosituksesta vakoilupallon alas ampumisesta, sillä se voisi pudotessaan aiheuttaa vahinkoa ihmisille.

Pentagonin lehdistösihteeri, prikaatikenraali Patrick S. Ryder kertoi toimittajille, että ilmapallo kulkee normaalia lentoliikennettä korkeammalla.

”Kun ilmapallo huomattiin, Yhdysvaltain hallitus ryhtyi välittömästi toimiin arkaluontoisen tiedon keräämisen estämiseksi”, Ryder sanoi.

Pallo havaittiin vain päiviä ennen Yhdysvaltain ulkoministeriön ulkoministerin Anthony Blinkenin vierailua Pekingissä. Blinkenin odotetaan tapaavan ulkoministeri Qin Gangin ja presidentti Xi Jinpingin. Vakoilupallon paljastuminen lisännee jännitteitä kahden suurvallan välillä.

Josh Lipsky ajatushautomo Atlantic Councilista arvioi, että Yhdysvallat halusi viestittää Kiinalle tietävänsä vakoilupallon liikkeistä ennen Blinkenin valtiovierailua.

”Se luo poikkeuksellista painetta Blinkenin ja Qin Gangin välisiin tapaamisiin”, Lipsky kuvailee.

Viranomaisten mukaan kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kiina on lähettänyt ilmapalloja vakoilemaan Yhdysvaltoja. NYT:lle nimettömänä puhuneiden lähteiden mukaan pallo ei kuitenkaan tarjoa Kiinalle juurikaan enempää tietoa, mitä maa pystyy satelliiteillaan keräämään. Pallo ei myöskään aiheuta Yhdysvalloille sotilaallista uhkaa.