Lapin kuntajohtajat vaativat Suomea sulkemaan Ruotsin vastaisen rajan kaikilta muilta paitsi kriittiseltä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta.

Kuntajohtajat muistuttavat tiedotteessaan, että Suomi ja Ruotsi ovat valinneet koronaepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin erilaisen strategian.

”Maiden erilaisilla epidemiaa hidastavilla toimenpiteillä on vaikutusta erityisesti Lapin maakunnassa. Lapilla on Ruotsin kanssa yhteistä maarajaa yli 600 kilometriä ja sadat ihmiset käyvät töissä yli rajan päivittäin. Tämänhetkinen Ruotsin rajan yli sallittu työmatkaliikenne muodostaa koronavirusepidemian aikana Lapin kannalta vakavan riskin”, he huomauttavat.

Kuntajohtajien mukaan lupa valtionrajan ylittämiseen tulee olla vain työmatkaan kotoa työpaikalle.

”Työssään rajaa ylittävän kriittisen sote-henkilöstön tulee pysyä Suomessa kotona karanteenin omaisissa olosuhteissa. Ruotsissa työssä käyvän kriittisen sote-henkilöstön osalta tulee myös huolehtia henkilöstön työturvallisuudesta ja suojauksesta heidän oman turvallisuutensa vuoksi. Näin minimoidaan koronaviruksen leviämisriskiä pohjoisessa.”

Liike Nytin kansanedustaja Harry Harkimo ihmettelee Twitterissä, miksei rajaa ole jo suljettu.

”Miten on mahdollista, että halitus ei saa päätöstä siitä suljetaanko ruotsin raja myös työntekijöiden liikkumiselle ettevät levitä virusta .Ruotsista jossa alkaa olla katastrofaalinen tilanne”, hän tviittasi lauantaiaamuna.