Vasemmistoliiton Suldaan Said Ahmed nousi kansanedustajaksi toiselta varasijalta syksyllä, kun Paavo Arhinmäki siirtyi Helsingin apulaispormestariksi ja Silvia Modig halusi jatkaa europarlamentissa.

Syksyllä eduskuntaan noussut Suldaan Said Ahmed (vas) on kokenut toisenlaiset lapsuusvuodet kuin Suomen kansanedustajat yleensä. Said Ahmed varttui