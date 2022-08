Ukrainan armeija kertoo onnistuneensa murtautumaan Venäjän joukkojen ensimmäisen puolustuslinjan läpi useissa kohdin Hersonin alueen rintamaa, jossa alkoi maanantaina Ukrainan aiempaa laajemmaksi uskottu vastahyökkäys. Ukrainalaistiedoista, jotka ovat vahvistamattomia, uutisoi muun muassa BBC.

Varsinaista vastahyökkäystä on edeltänyt viikkokausien valmistelu, jonka aikana Ukrainan armeija on pyrkinyt eristämään Hersonin venäläisjoukot huoltolinjoistaan.

Amerikkalaiskanava CNN:n haastatteleman ukrainalaisen sotilaslähteen mukaan Ukraina olisi maanantaina saanut venäläisjoukoilta haltuunsa neljä kylää Hersonin lähistöllä. Vastahyökkäyksen tavoite on kyseisen lähteen mukaan Hersonin takaisinvaltaus.

Lähde kertoo venäläisjoukkojen perääntyneen Ukrainan hyökkäykseltä, ja venäläisten perääntymisestä kertoo Ukrainan eteläinen sotilasjohto myös BBC:lle. Venäjä puolestaan kertoo Ukrainan joukkojen kärsineen kovia tappioita. Kumpaakaan väitettä ei kyetä vahvistamaan riippumattomasti.

Britannian puolustusministeriön tiistaiaamun tiedustelutietojen mukaan Venäjä on pyrkinyt vahvistamaan Hersonin seudun joukkojaan Ukrainan vastahyökkäyksen uhatessa. Joukkoja on todennäköisesti siirretty Itä-Ukrainasta etelään, kertovat sekä brittitiedot että Valkoinen talo medialle. Joukkojen huolto on kuitenkin kehnossa tilassa, ja Ukraina on aivan viime päivinäkin onnistunut iskemään muun muassa venäläisten tilapäisiin ponttoonisiltoihin.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kehotti yöllisessä puheessaan Venäjän sotilaita pakenemaan kotimaahansa, jos haluavat pysyä hengissä.

Zelenskyin korkea neuvonantaja Oleksi Arestovitsh puolestaan kertoo sanomalehti The Guardianin mukaan, että Hersonin vastahyökkäys – ”eteläisen Ukrainan vapautus” – etenee suunnitelmallisen rauhallisesti.

”Tämä on suunnitellun hidas operaatio vihollisen kuluttamiseksi ja sotilaidemme sekä siviilien henkien säästämiseksi”, hän kertoo.

”Monet tietysti haluaisivat laajan hyökkäyksen ja uutisen kaupungin takaisinvaltauksesta tunnin sisällä, mutta emme taistele niin.”

”Olkaa siis kärsivällisiä. Edistyminen ei tule olemaan kovin nopeaa, mutta se päättyy Ukrainan lipun nostamiseen Ukrainan kaupungeissa.”

