Tavarataloyhtiö Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen ihmetteli torstaina Kauppalehden haastattelussa, miksi hallituksen kaavailemat liikkumisrajoitukset kieltäisivät kansalaisia menemästä Stockmannille ostamaan polkupyörää mutta sallisivat saman ostoksen automarketista.

”Miten tämä on mahdollista kilpailuoikeuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta?” Latvanen kysyi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) vastasi eilen, että asiassa ei ole liityntää kilpailulakiin. Koska virastolla kuitenkin on tehtävänä myös yleinen kilpailun edistäminen ja markkinoiden toimivuudesta huolehtiminen ja siihen liittyvien kannanottojen ja näkemysten arviointi, KKV:n tutkimusprofessori Mika Maliranta oli valmis tänään asiaa yleisellä tasolla kommentoimaan.

”KKV:ssä ymmärretään epidemiologeilta tuleva viesti niin, että nyt on järeiden toimien aika. Siitä ei ole epäilystäkään, ja se on kansantalouden etu ihan ilmiselvästi”, Maliranta aloittaa.

Lisäksi on muita olosuhdetekijöitä:

”Oikeusoppineilta on tullut perustuslakiin liittyviä erilaisia rajaehtoja, jotka kaventavat lainsäädännöllisten välineiden käyttöä tämän tyyppisissä tilanteissa. Ja kun tässä on tosi kova kiire, ollaan väistämättä tosi kapeassa toimien joukossa, ja niiden vaikutusten arviointi on tosi vaikeaa.”

Tilanne on siis hankala, Maliranta korostaa.

”Mutta onhan se niin, että pitäisi aina pyrkiä tekemään toimenpiteitä sillä tavalla, että aiheutetaan mahdollisimman vähän kilpailun ja markkinoiden vääristymää.”

Täysin siinä ei voida näissä olosuhteissa onnistua.

”Ei sellaista toimenpidepakettia saadakaan, etteikö väistämättä tapahtuisi kilpailun ja markkinoiden vääristymistä.”

Siksi tukitoimenpiteisiin on nyt kiinnitettävä huomiota, Maliranta sanoo. Niillä pitää pyrkiä estämään markkinatilanteen häiriytymisen pidemmän aikavälin vaikutukset.

Stockmannin tapaukseen Maliranta ei suoraan voi ottaa kantaa.

”Tässä ei ole ehditty arvioida, minkälaisia vaihtoehtoisia sulkuja ja rajoitustoimia olisi voinut käyttää, jotka olisivat olleet yhtä tehokkaita epidemiologisesti mutta jotka olisivat aiheuttaneet vähemmän kilpailun vääristymistä. Jos sellaisia vaihtoehtoja ei löydy, sitten olisi tietysti luontevaa lähteä etsimään ratkaisua sieltä kompensaatioiden ja tukitoimenpiteiden suunnasta.”

Malirannan mukaan KKV tunnistaa pulman, jonka toimitusjohtaja Latvanen muiden muassa nosti eilen esiin.

”Se on oikeasti vakava ja tärkeä. Sen takia korostamme, että tukitoimenpiteisiin kannattaa kiinnittää huomiota.”

LUE SEURAAVAKSI: