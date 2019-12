Hallituspuolue rkp:n kansanedustaja Anders Adlercreutz linjaa, että al-Hol-kysymys on lasten osalta juridisessa mielessä helposti ratkaistava.

”Aivan kuten oikeuskansleri Pöysti on todennut, meidän tulee kaikissa tilanteissa huolehtia lasten hyvinvoinnista. Tässä ei tarjota vaihtoehtoja. Jos suomalaisia lapsia uhkaa vaara – ja tässä tapauksessa lapset ovat pääasiassa hyvin pieniä – olemme velvoitettuja auttamaan heitä. Mitä ikinä lasten vanhemmat ovat tehneet tai jättäneet tekemättä, ei ole lasten vika tai valinta”, hän kirjoittaa blogissaan.

Äitien osalta tilanne on Adlercreutzin mukaan juridisesti monimutkaisempi. Hän huomauttaa samalla, että lähtökohta on aina se, että lapsella on oikeus vanhempiinsa.

”Myös tapauksissa, joissa on kiistatonta, että vanhemmat ovat toimineet lasten etujen vastaisesti. Juuri tästä syystä Suomen oikeuslaitos mahdollistaa sen, että lapset saavat tavata vangittuina olevia vanhempiaan tasaisin väliajoin. Myös silloin kun vanhemmat ovat rikollisia, jopa murhaajia, lainsäädäntömme antaa lapsen ja vanhemman väliselle siteelle suuren arvon”, hän sanoo.

Lue myös:

Adlercreutz sanoo, että Suomi voi huostaanottaa lapset, mutta päätöstä ei voi tehdä lasten ja vanhempien ollessa Suomen rajojen ulkopuolella.

”Me asumme oikeusvaltiossa. Oikeusvaltio perustuu tiettyihin perustavaa laatua olevin periaatteisiin. Tämä johtaa siihen, että olemme joskus pakotettuja tekemään hankalia päätöksiä. Jos noudatamme oikeusvaltion periaatteita valikoivasti, se rapautuu. Ihmisoikeudet eivät ainoastaan koske heitä, josta me pidämme, vaan myös heitä, joista emme pidä. Tai joita saatamme jopa vihata.”

Adlercreutz itse ei näe muuta ratkaisua kuin sen, että lapset pelastetaan.

”Ja jos äidit siinä tapauksessa haluavat mukaan, niin myös heidät. On vaikea nähdä että olisi lain puitteissa mahdollista toimia toisin. Toimimalla näin estämme myös lisäradikalisoitumisen ja mahdollistamme lasten ja aikuisten kuntoutuksen ja asettamisen oikeusvastuuseen.”

Samalla hän huomauttaa, ettei asian pitäisi olla kovin vaikea ratkaista.

”Al-Holin ei pitäisi olla oikeusvaltiolle vaikea kysymys, eikä sillä tulisi tehdä puoluepolitiikkaa.”

Adlercreutz kommentoi myös pelättyä terroriuhkaa ja toteaa, ettei al-Hol ei tule säilymään ikuisesti.

”Se tilanne, joka vallitsee tänään, ei ole missään nimessä staattinen. al-Hol olisi voinut hajota jo Turkin hyökkäyksen seurauksena ja on varmaa, että se tulee jonain päivänä purkautumaan. Mitä vaikutuksia leirin purkautumisella on turvallisuuteen? Mitä riskejä on siinä, että ihmiset, jotka ovat radikalisoituneet lisää, pääsevät vapaalle jalalle ja pystyvät mahdollisesti suunnittelemaan hyökkäyksiä niitä maita kohtaan, jotka eivät ole heitä auttaneet?”, hän kysyy.

Hän korostaa terrorismin tutkija Leena Malkin tavoin, että Suomen viranomaiset tietävät, missä aikuiset ovat ja mitä he tekevät.

”Voimme myös asettaa heidät vastuuseen teoistaan. Todistusaineiston kerääminen ei tule olemaan helppoa, mutta vaihtoehtona on, että nämä ihmiset eivät joudu teoistaan lainkaan vastuuseen”, Adlercreutz sanoo.

Leena Malkki korosti aikaisemmin viikonloppuna, että leirillä olevat naiset tietävät hyvin olevansa valvonnan alla.

”Tämän ei pitäisi olla mikään ennenkuulumaton haaste Suomen terrorismin torjunnalle”, hän sanoi.

Lue lisää:

Anders Adlercreutz korostaa lisäksi, että Suomi on aikaisemmin ottanut vastaan ihmisiä, jotka ovat toimineet vierastaistelijoina.

”Meillä on olemassa toimintatapoja tällaisten tapausten hoitamiseksi. Meillä on olemassa myös kokemusperäistä tietoa ja menetelmiä esimerkiksi lapsisotilaiden kuntouttamisesta. Olen vakuuttunut siitä, että oikeuslaitoksemme, poliisi, sosiaalitoimi, lastensuojelu ja suojelupoliisi pystyvät hoitamaan korkeintaan 11 aikuisen ja 30 lapsen paluun tavalla, joka ei uhkaa kansalaistamme turvallisuutta.”

Viime kädessä kysymys on Adlercreutzin mukaan siitä, luotammeko suomalaiseen oikeusjärjestelmään, poliisiin ja viranomaisiin.

”Itse haluan vastata näihin kysymyksiin myönteisesti ja toivon että pystymme tekemään päätöksen, joka vihdoinkin ratkaisee tämän ongelman niin, että pystymme keskittymään täysipainoisesti talouteen, työllisyyteen, koulutukseen ja ilmastoon liittyvien haasteiden ratkomiseen.”

Lue seuraavaksi:

Tiede- ja kulttuuriministerin tehtävästä äitiyslomalla oleva annika Saarikko (kesk) huomautti perjantai-iltana, että sellaista vaihtoehtoa ei ole, että tilanne leirillä jotenkin jäädytettäisiin ikiajoiksi pysymään ennallaan.

”Se on edelleen epävakaa alue ja rutiköyhä. Ei epävirallinen pieni hallinto kykene pitämään ja hoitamaan ISIS-jälkipyykkiä yksin. Tarvitaan kansainvälinen tuki rikostuomioistuimeen.”, hän kirjoitti Facebookissa.

”On vain yksi asia, mistä olen varma. Edessämme päättäjinä on leirin lapsiakin vaikeampia moraali- ja arvokysymyksiä. Eturistiriitojen yhteensovittamisia. On hyvä pohtia, mihin poliittiset voimansa keskittää. On kysyttävä, onko puolueissa vielä jäljellä palanen kansansivistyksen ja valistuksen liikettä”, Saarikko jatkoi.

Hallitus vastaa tiistaina kaikkien oppositiopuolueiden jättämään yhteiseen välikysymykseen, jossa ihmetellään ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) hallituksen sekavaa viestintää sekä toimintaa al-Holin tapauksessa. Hallitus on ilmoittanut linjaavansa al-Holista maanantaina.

Lue lisää: